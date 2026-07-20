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ISJ Suceava: 1491 de candidați vor susține mâine concursul de titularizare în 6 centre din Suceava


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Inspectoratul Școlar Județean Suceava a finalizat organizarea concursului de titularizare 2026.

Mâine, 21 iulie 2026, 1491 de candidați vor intra în cele 6 centre de concurs din municipiul Suceava pentru a susține proba scrisă, etapă esențială pentru ocuparea posturilor didactice vacante sau rezervate în unitățile de învățământ preuniversitar din județ.

Inițial, un număr de 1533 de candidați s-au înscris la concursul de titularizare 2026 în județul Suceava

Centrele de concurs stabilite de ISJ Suceava sunt următoarele:

Centrul de Concurs nr. 1 – Colegiul Tehnic „Alexandru Ioan Cuza” Suceava

Centrul de Concurs nr. 2 – Școala Gimnazială „Miron Costin” Suceava

Centrul de Concurs nr. 3 – Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava

Centrul de Concurs nr. 4 – Liceul cu Program Sportiv Suceava

Centrul de Concurs nr. 5 – Școala Gimnazială Nr. 10 Suceava

Centrul de Concurs nr. 6 – Școala Gimnazială „Ion Creangă” Suceava

Concursul de titularizare reprezintă una dintre cele mai importante oportunități pentru cadrele didactice calificate de a obține un post stabil în sistemul de învățământ sucevean.


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