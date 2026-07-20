Incident cu armă airsoft în Chilișeni: un tânăr a tras spre câini pentru a-i speria



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



În noaptea de duminică spre luni în jurul orei 00:30, pe DJ208A în localitatea Chilișeni, comuna Udești, un conducător auto a tras cu un pistol tip airsoft spre niște câini aflați în fața unui magazin.

O femeie care se afla pe terasa magazinului a auzit zgomotele puternice și a observat manevra, sesizând ulterior poliția.

La fața locului nu a fost identificat niciun animal rănit. Persoanele din zonă au confirmat aceleași aspecte.

Polițiștii au reușit identificarea autoturismului marca Audi și a conducătorului auto, un tânăr de 19 ani din comuna Fântânele. Acesta a recunoscut că a tras cu pistolul airsoft pentru a speria câinii, nu pentru a-i răni.

Arma neletală, inscripționată „Walther”, a fost ridicată și confiscată. Tânărul a fost sancționat contravențional conform Legii 295/2004.

Totodată, în urma verificărilor, polițiștii au constatat și abateri la regimul rutier, motiv pentru care i-a fost suspendat dreptul de conducere a vehiculelor pe drumurile publice pentru o perioadă de 60 de zile.