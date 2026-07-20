Urmărire în noapte în Rădăuți: Un tânăr fără permis a încercat să scape de poliție și a intrat cu mașina într-o curte

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În noaptea de 20 iulie 2026, în jurul orei 03:50, un echipaj de poliție din cadrul Compartimentului Rutier Rădăuți a observat pe strada Volovățului un autoturism marca Audi care efectua depășirea neregulamentară, încălcând marcajul longitudinal continuu.

Polițiștii au încercat să oprească vehiculul folosind semnalele regulamentare acustice și luminoase, însă conducătorul auto a refuzat să se conformeze și a mărit viteza, declanșând o urmărire.

Șoferul a continuat să ruleze cu viteză excesivă, ignorând somațiile polițiștilor. La un moment dat, a pierdut controlul direcției, a acroșat și a rupt stâlpii de beton ai gardului unui imobil, pătrunzând cu autoturismul în curtea acestuia.

Tânărul a fost imediat imobilizat și încătușat de către agenții de poliție. Acesta, un tânăr de 19 ani din municipiul Rădăuți, avea dreptul de conducere suspendat.

Testarea cu etilotestul și drugtestul a indicat rezultate negative. Totodată, autoturismul nu avea poliță RCA valabilă și inspecția tehnică periodică expirată.

Șoferul a fost sancționat contravențional cu amendă în cuantum de 7.406,25 lei pentru multiple abateri la regimul circulației rutiere.

Polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere (art. 335 alin. 2 Cod penal) și continuă cercetările.