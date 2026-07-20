Tânăr din Horodnicu de Sus, fără permis și băut la volan, oprit de poliție în Vicovu de Sus



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



La data de 19 iulie 2026, în jurul orei 20:00, un echipaj de poliție din cadrul Poliției orașului Vicovu de Sus a oprit pentru control un autoturism marca Audi A4 care se deplasa haotic pe strada Calea Cernăuți.

Conducătorul auto, un tânăr de 19 ani din comuna Horodnicu de Sus, emana o puternică halenă alcoolică. Testarea cu aparatul etilotest a indicat o valoare de 1,11 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În urma verificărilor efectuate, polițiștii au constatat că tânărul nu deține permis de conducere, iar autoturismul nu avea poliță RCA valabilă și nici ITP valabil.

Șoferul a fost sancționat cu amenzi în valoare totală de peste 6.300 lei, iar certificatul de înmatriculare și plăcuțele de înmatriculare au fost reținute.

Acesta a fost condus la Spitalul Municipal Rădăuți pentru recoltarea mostrelor biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei exacte. Testul pentru substanțe interzise a fost negativ.

Polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducere a unui vehicul fără permis de conducere și conducere a unui vehicul sub influența alcoolului.