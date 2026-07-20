Facebook Instagram Rumble Telegram TikTok X Youtube
Facebook Instagram Rumble Telegram TikTok X Youtube
Acasă Actualitate Cod PORTOCALIU de vreme severă în județul Suceava: averse torențiale, vijelii și...

Cod PORTOCALIU de vreme severă în județul Suceava: averse torențiale, vijelii și grindină de mari dimensiuni


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

Administrația Națională de Meteorologie a emis un Cod PORTOCALIU de instabilitate atmosferică accentuată, valabil luni, 20 iulie 2026, între orele 12:00 și 22:00.

Fenomenele vizate includ averse torențiale importante cantitativ, vijelii puternice și grindină de medii și posibil mari dimensiuni. Zonele afectate sunt: cea mai mare parte a Moldovei (inclusiv județul Suceava), nordul și centrul Munteniei, nordul Dobrogei, precum și local Carpații Meridionali și Orientali.

Potrivit avertizării, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată ce se va manifesta prin:

  • averse torențiale cu cantități de 25–50 l/mp în intervale scurte (1–3 ore), izolat chiar peste 60–70 l/mp;
  • vijelii puternice cu rafale de 70–90 km/h;
  • grindină de medii și posibil mari dimensiuni (2–5 cm);
  • descărcări electrice frecvente.

Autoritățile recomandă prudență maximă, evitarea deplasărilor inutile și a zonei de luncă sau a cursurilor de apă, unde există risc de inundații rapide.


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

newsbucovina.ro
Oferă informaţii de calitate, în timp real, despre evenimentele reprezentative din judeţul Suceava. Este un site de ştiri din judeţul Suceava, fondat în anul 2002, fiind primul ziar online din judeţul Suceava.
Contactați-ne: redactie[@]newsbucovina.ro
Facebook Instagram Rumble Telegram TikTok X Youtube
© Newsbucovina.ro 2016
MAI MULTE ARTICOLE

ISJ Suceava: 1491 de candidați vor susține mâine concursul de titularizare...

Incident cu armă airsoft în Chilișeni: un tânăr a tras spre...

Saltea antiescare: ce merită să verifici înainte de alegere, alături de...