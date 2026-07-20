Cod PORTOCALIU de vreme severă în județul Suceava: averse torențiale, vijelii și grindină de mari dimensiuni

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Administrația Națională de Meteorologie a emis un Cod PORTOCALIU de instabilitate atmosferică accentuată, valabil luni, 20 iulie 2026, între orele 12:00 și 22:00.

Fenomenele vizate includ averse torențiale importante cantitativ, vijelii puternice și grindină de medii și posibil mari dimensiuni. Zonele afectate sunt: cea mai mare parte a Moldovei (inclusiv județul Suceava), nordul și centrul Munteniei, nordul Dobrogei, precum și local Carpații Meridionali și Orientali.

Potrivit avertizării, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată ce se va manifesta prin:

averse torențiale cu cantități de 25–50 l/mp în intervale scurte (1–3 ore), izolat chiar peste 60–70 l/mp ;

în intervale scurte (1–3 ore), izolat chiar ; vijelii puternice cu rafale de 70–90 km/h ;

; grindină de medii și posibil mari dimensiuni ( 2–5 cm );

); descărcări electrice frecvente.

Autoritățile recomandă prudență maximă, evitarea deplasărilor inutile și a zonei de luncă sau a cursurilor de apă, unde există risc de inundații rapide.