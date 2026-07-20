Educație media pentru o generație conectată: 30 de elevi ai Colegiului Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți au absolvit prima Școală de Vară pentru a naviga cu discernământ în oceanul de informații contemporan



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Timp de cinci zile, 30 de elevi de clasa a X-a și a XI-a de la Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți au participat la prima ediție a Școlii de Vară de Educație Media, un proiect intensiv care le-a dezvoltat competențe esențiale în era digitală. Coordonată de prof. Maria Epatov și prof. Loredana Cîrciu, inițiativa a oferit tinerilor instrumente practice pentru a naviga cu discernământ în oceanul de informații contemporan.

Atelierele au acoperit o gamă largă de teme actuale și relevante: distincția dintre fapte și opinii, analiza mesajelor media, deconstrucția știrilor false și tehnicile de fact-checking, riscurile și beneficiile inteligenței artificiale, amprenta digitală, responsabilitatea ecologică, siguranța online, gestionarea emoțiilor în mediul virtual, corelația dintre alegerile sănătoase și echilibrul minte-corp, precum și impactul social al comportamentului online. Elevii au lucrat alături de profesori și traineri experimentați, punând accent pe gândirea critică, etica digitală și responsabilitatea civică.

Proiectul s-a încheiat cu o activitate culturală relaxantă – „Blind date with a book” –, prin care participanții au primit recomandări de lectură pentru vacanță, consolidând astfel și latura formativă tradițională.

„Această aventură a fost doar începutul formării unei generații care înțelege dincolo de aparențe. Le mulțumim tuturor celor care au făcut posibil acest demers – parteneri, traineri și profesori – pentru susținerea dezvoltării tinerilor noștri atât în cadrul școlii, cât și pentru viață”, au transmis organizatorii.

Succesul inițiativei s-a bazat pe un parteneriat strategic solid cu Egger România și Centrul pentru Jurnalism Independent, alături de sprijinul doamnei notar Magda Mandici. Demersul a fost susținut de o echipă dedicată de cadre didactice ale colegiului: directorul prof. Adrian-Nicolae Puiu, prof. Maria Epatov, prof. Loredana Cîrciu, prof. Oana Dumitrescu, prof. Valentina Cloșcă, prof. Nicoleta Mitrofan, prof. Mărioara Ardelean, prof. Gabriela Pogorevici, prof. Cristina Anfimov, prof. Alexandru Ciobara, prof. Rodica Hrihor, bibliotecara Andreea Ciobara, prof. Natașa Cosovanu de la Școala Gimnazială „Bogdan Vodă” Rădăuți și Bianca David, absolventă de jurnalism și trainer în comunicare la Egger Group Romania.