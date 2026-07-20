Facebook Instagram Rumble Telegram TikTok X Youtube
Facebook Instagram Rumble Telegram TikTok X Youtube
Acasă Subiectul Zilei ANUNȚ PUBLIC

ANUNȚ PUBLIC


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

Direcția Silvică Suceava, titulară a planului ˮAmenajamentul Ocolului Silvic Vatra Dornei, fond forestier proprietate publică a statului, U.P. III Dumitreluˮ, anunţă publicul interesat că în urma dezbaterii publice din data de 07.07.2026 și consultărilor din cadrul ședinței Comitetului Special Constituit la Direcția Județeană de Mediu Suceava în data de 16.07.2026, s-a luat decizia de emitere a Avizului de mediu, pentru planul sus menţionat.

Mențiuni despre procedura de contestare administrativă și contencios administrativ

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. 1076/2004 și a Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

newsbucovina.ro
Oferă informaţii de calitate, în timp real, despre evenimentele reprezentative din judeţul Suceava. Este un site de ştiri din judeţul Suceava, fondat în anul 2002, fiind primul ziar online din judeţul Suceava.
Contactați-ne: redactie[@]newsbucovina.ro
Facebook Instagram Rumble Telegram TikTok X Youtube
© Newsbucovina.ro 2016
MAI MULTE ARTICOLE

ISJ Suceava: 1491 de candidați vor susține mâine concursul de titularizare...

Incident cu armă airsoft în Chilișeni: un tânăr a tras spre...

Saltea antiescare: ce merită să verifici înainte de alegere, alături de...