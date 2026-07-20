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ANUNȚ PUBLIC


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Direcția Silvică Suceava, titulară a planului „Amenajamentul Ocolului Silvic Adâncata, fond forestier proprietate publică a statului, U.P. VII Zvoriștea, U.P. VIII Zamostea și U.P. IX Zăvoaiele Siretului, județul Suceava”, anunţă publicul interesat că în urma dezbaterii publice din data de 07.07.2026 și consultărilor din cadrul ședinței Comitetului Special Constituit la Direcția Județeană de Mediu Suceava în data de 16.07.2026, s-a luat decizia de emitere a Avizului de mediu, pentru planul sus menţionat.

Mențiuni despre procedura de contestare administrativă și contencios administrativ

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. 1076/2004 și a Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.


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