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Această informare este efectuată de către DIRECȚIA SILVICĂ SUCEAVA, cu sediul în mun. Suceava, str. 1 Mai, nr. 6, ce intenționează să solicite de la Administrația Bazinală de Apă SIRET – S.G.A. Suceava (str. Universitații nr. 48, Suceava), Aviz de Gospodărirea Apelor pentru realizarea lucrării “Reabilitare Drum forestier Știrbu (Lucava ramificație) – pod la hm 01+50” – din cadrulOcolului Silvic Breaza, județul Suceava.

Aceastea sunt lucrări de reabilitare pod situat pe drum forestier, în bazinul hidrografic al Pârâului Știrbu (fără cod cadastral), afluent de stânga al Râului Lucina, drum amplasat în extravilanul Comunei Moldova Sulița.

Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996 și a Ordinului nr. 1044/2005 pentru aprobarea Procedurii privind consultarea utilizatorilor de apă, riveranilor şi publicului la luarea deciziilor în domeniul gospodăririi apelor, cu modificările și completările ulterioare, ca obligaţie în procesul transpunerii Directivei-cadru pentru apă 60/2000/EC.

Persoanele care doresc să obțină informații suplimentare cu privire la solicitarea Avizului de Gospodărirea Apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa menționată.

Totodată, persoanele care doresc să transmită observații, sugestii și recomandări se pot adresa solicitantului și la S.G.A. Suceava după data de 20.07.2026.