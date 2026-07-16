Incendiul de la ferma din Drăgușeni: Pagube estimate la 25.000 de euro. Au pierit o mie de păsări, patru porci și un berbec de reproducție din rasă franceză

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Un incendiu puternic a izbucnit miercuri, 15 iulie 2026, la un grajd destinat creșterii animalelor, pe raza satului Drăgușeni. Flăcările au distrus complet construcția și au provocat pagube importante.

Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Fălticeni și ai Postului de Poliție Drăgușeni au fost sesizați în jurul orei 16:30. La fața locului au intervenit trei autospeciale ale ISU Bucovina, precum și autospeciale ale primăriilor Drăgușeni, Forăști și Cornu Luncii. Echipajele au reușit să localizeze și să stingă incendiul, împiedicând propagarea la o hală învecinată unde se aflau tractoare și utilaje agricole.

Incendiul a afectat grajdul nr. 1, cu o suprafață de aproximativ 1.021 mp. Au ars circa 1.000 de păsări, 4 porcine de aproximativ 150 kg fiecare, un berbec de reproducție din rasă franceză și furajele pentru animale. Prejudiciul este estimat la circa 25.000 de euro.

Proprietarul spațiului, administrat de o femeie, închiriase temporar o parte din clădire (aproximativ 40%) unui crescător de păsări din Vadu Moldovei. Incendiul a pornit din zona sistemului de ventilație, automatizat.

Pompierii ISU Bucovina au stabilit că sursa probabilă a fost un scurtcircuit electric provocat de un conductor defect. Condiția favorizantă a fost observarea târzie a incendiului.

Nu au existat victime omenești. Societatea deține asigurare la incendiu și alte riscuri, iar în cauză a fost întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de distrugere din culpă (art. 255 alin. 1 Cod penal). Cercetările sunt continuate de polițiștii Postului de Poliție Drăgușeni.