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Accident de muncă la o hală în construcție în Cornu Luncii. Un bărbat a căzut de la înălțime și a fost transportat la Spitalul Județean Suceava cu policontuzii


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Un bărbat a fost rănit în urma unui accident de muncă petrecut miercuri, 15 iulie 2026, în satul Băișești, comuna Cornu Luncii. Acesta a căzut de pe o platformă de la înălțime, în timp ce lucra la construcția unei hale metalice.

Potrivit polițiștilor din cadrul Secției 7 Poliție Rurală Mălini, accidentul s-a produs în jurul orei 12:40.

Bărbatul, angajat al unei societăți din Rădăuți, se afla pe platforma unui braț telescopic al unui utilaj marca MERLO, manevrat de un coleg. La un moment dat, brațul a lovit scheletul halei, iar muncitorul s-a dezechilibrat și a căzut de la aproximativ 2 metri, lovindu-se de temelia construcției.

La fața locului a intervenit un echipaj SAJ Fălticeni, care i-a acordat primele îngrijiri medicale. Acesta a fost diagnosticat preliminar cu policontuzie prin cădere de la 2 metri, traumatism coloană lombară, contuzie forte la nivelul lojei renale stângi și plagă înțepată zigomatică stângă. Ulterior, rănitul a fost transportat la Spitalul Județean de Urgență Suceava pentru investigații și tratament de specialitate.

Administratorul firmei a fost înștiințat și are obligația de a anunța de îndată societatea de securitate și sănătate în muncă despre accident.

În cauză a fost întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și nerespectarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă. Cercetările sunt efectuate de polițiștii Postului de Poliție Cornu Luncii.


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