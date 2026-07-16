Primăria Suceava pregătește modernizarea piațetei de la intersecția Universității cu George Enescu. Se alocă 24.200 lei pentru documentație

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Primarul Sucevei, Vasile Rîmbu și viceprimarul Ioan Dan Cușnir au avizat nota de fundamentare privind necesitatea alocării fondurilor pentru elaborarea documentației tehnice – faza DALI aferentă obiectivului „Modernizare piațetă intersecție str. Universității cu B-dul George Enescu”.

Piațeta, situată în fața sediului ING Bank de pe Bulevardul George Enescu, într-o zonă reprezentativă și foarte circulată a orașului, se află într-o stare avansată de degradare, atât fizică, cât și morală, în special fântâna arteziană existentă. Modernizarea acesteia va îmbunătăți aspectul urbanistic și peisagistic al zonei, creând un spațiu de relaxare și confort pentru suceveni, se arată în document.

„Această piațetă, localizată într-o zonă reprezentativă a municipiului, modernizată parțial în anii anteriori, nu se mai încadrează urbanistic în ansamblul general. Destinația principală este îmbunătățirea aspectului urbanistic și peisagistic al zonei și crearea unui loc de relaxare”, se arată în nota de fundamentare avizată de primarul Vasile Rîmbu.

Printre lucrările propuse se numără:

Modernizarea aleilor și pavimentului deteriorat, cu dotări de mobilier urban;

Demontarea fântânii arteziene existente și construirea uneia noi (posibil cu jet în paviment, cascadă sau sistem muzical);

Reamenajarea spațiilor verzi (gazonare, plantări, aranjamente florale).

Pentru fundamentarea soluției optime, Primăria va elabora Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI), echivalentul studiului de fezabilitate. Valoarea estimată pentru această documentație este de 20.000 lei fără TVA, respectiv 24.200 lei cu TVA.