Primăria Suceava pregătește un nou sens giratoriu la intersecția Calea Burdujeni – Cuza Vodă. Se alocă 60.500 lei pentru documentații

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Primarul Vasile Rîmbu a avizat nota de fundamentare prin care se propune includerea în Lista de investiții a municipiului Suceava pentru anul 2026 a obiectivului „Sens giratoriu intersecție arteră de legătură Calea Burdujeni cu strada Cuza Vodă”.

Obiectivul vizează reconfigurarea intersecției semaforizate actuale printr-un sens giratoriu menit să fluidizeze traficul și să crească siguranța rutieră.

Potrivit notei de fundamentare, măsura devine necesară odată cu dezvoltarea accelerată a parcului auto și cu realizarea viitoarei străpungeri rutiere între strada Prieteniei și Calea Burdujeni, care va genera noi fluxuri de trafic în zonă.

„Dezvoltarea accelerată a parcului auto din municipiul Suceava şi creşterea valorilor de trafic impun adoptarea unor soluții pentru fluidizarea circulației. Reconfigurarea intersecției va contribui la reducerea timpilor de aşteptare, creşterea siguranței rutiere pentru toți participanții la trafic și îmbunătățirea accesibilității către cartierul Burdujeni”, se arată în nota de fundamentare.

Pentru fundamentarea soluției optime, Primăria va elabora documentațiile tehnico-economice necesare: studiu de fezabilitate, studiu geotehnic, studiu topografic și expertiză tehnică. Valoarea totală estimată a acestor documentații este de 50.000 lei fără TVA, respectiv 60.500 lei cu TVA.