O nouă expertiză tehnică pentru redeschiderea pasajului subteran de pe Calea Unirii. Primăria Suceava alocă 50.000 de lei

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Primarul Vasile Rîmbu a avizat o notă de fundamentare prin care se propune includerea în Lista de investiții a municipiului Suceava pentru anul 2026 a obiectivului „Expertiză tehnică pasaj subteran Calea Unirii în zona Ambro-Carrefour”, cu o valoare de 50.000 lei (inclusiv TVA).

Potrivit documentului, zona comercială de pe Calea Unirii, între podul peste râul Suceava și sensul giratoriu Burdujeni, înregistrează o problemă majoră de trafic auto și pietonal. Una dintre soluțiile propuse pentru descongestionarea acesteia este reabilitarea și repunerea în funcțiune a pasajului pietonal subteran existent, care în prezent este deteriorat și închis.

„Expertiza tehnică a pasajului este necesară pentru promovarea documentațiilor de proiectare, în vederea aprobării acestui obiectiv, conform legislației în vigoare”, se arată în nota de fundamentare avizată de primarul Vasile Rîmbu.

Pasajul a făcut obiectul unor discuții și în urmă cu șapte ani. În 2019, un studiu realizat de o firmă de specialitate din Iași, comandat la inițiativa fostului primar Ion Lungu, a arătat că pasajul se află într-o stare tehnică necorespunzătoare, cu infiltrații de apă și pereți deteriorați. Cel mai important impediment identificat atunci a fost prezența unei magistrale de apă care alimentează cartierul Burdujeni, direcționată prin pasaj în anul 2008.

„Chiar dacă vom face reparațiile, pasajul nu va fi funcțional pentru că este această magistrală de apă și oamenii vor trebui să meargă aplecați. Nu poate fi redat circulației decât cu condiția de mutare a magistralei, care este un lucru aproape imposibil”, declara la acea vreme Ion Lungu.

Expertiza tehnică propusă acum urmează să evalueze starea actuală a construcției și să identifice soluții viabile de reabilitare, ținând cont de provocările tehnice identificate anterior.