Val de căldură și cod galben de averse torențiale în zona de munte a județului Suceava.

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Un val de căldură persistă în aceste zile în România, iar județul Suceava nu face excepție.

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, temperaturile ridicate se vor combina cu perioade de instabilitate atmosferică, generând averse cu caracter torențial, descărcări electrice și intensificări ale vântului.

ANM a emis o INFORMARE METEOROLOGICĂ valabilă până pe 18 iulie, care anunță extinderea valului de căldură și accentuarea disconfortului termic în mai multe regiuni ale țării.

Deși canicula propriu-zisă vizează în principal zonele vestice și sudice, cu maxime ce pot atinge 35-37 de grade, în nord-est temperaturile vor rămâne ridicate, favorizând un disconfort resimțit mai ales după amiaza.

În județul Suceava, atenția se îndreaptă spre ATENȚIONAREA METEOROLOGICĂ COD GALBEN valabilă joi, 16 iulie, între orele 12:00 și 22:00.

Astfel, în zonele montane și în estul/sud-estul Transilvaniei, inclusiv în părți ale județului nostru, vor apărea perioade cu instabilitate atmosferică accentuată. Se vor semnala averse torențiale, descărcări electrice frecvente, rafale de vânt ce pot atinge 50-70 km/h, precum și condiții izolate pentru vijelii și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni.

În intervale scurte de timp, cantitățile de precipitații pot depăși 15-25 l/mp, izolat chiar 30-40 l/mp.

Specialiștii ANM atrag atenția că astfel de manifestări pot apărea pe arii restrânse și în alte zone ale județului.