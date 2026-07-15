Președintele Nicușor Dan a discutat cu autoritățile județene sucevene despre criza guvernamentală: Mi-au spus că se dorește să se termine incertitudinea. E nevoie să formăm cât de repede un nou Guvern

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Președintele României, Nicușor Dan, a subliniat, miercuri, importanța urgentă a formării unui nou guvern cu puteri depline, invocând direct mesajele primite de la autoritățile județene din Suceava.

„Nu vreau să fac predicţii. Eu cred că românii aşteaptă. Am avut, chiar aseară, când veneam la Kiev, discuţii cu reprezentanţi ai autorităţilor din Suceava şi îmi spuneau că oamenii aşteaptă, vor să se termine incertitudinea asta, pentru a-şi putea face planuri. E nevoie să terminăm cât de repede această criză, numai că răspunsul nu este la mine, e la partide. Asta e ce pot spune! Eu sper să avem în cursul acestei veri Guvern, să închidem discuţiile”, a declarat Nicușor Dan.

Președintele Nicușor Dan a subliniat că discuțiile cu partidele există deja, fără a fi necesară organizarea de consultări formale. „Fiecare dintre noi, şi eu cu partidele şi partidele între ele discutăm. Nu cred că e nevoie de consultări formale, e nevoie de discuţii care există”, a precizat el.

Totodată, președintele a atras atenția asupra retoricii dure adoptate de partide în ultimele luni, care îngustează spațiul de negociere. „Din păcate, retorica în care de luni de zile s-au aşezat partidele le îngustează foarte mult spaţiul de negociere, şi aici, din nou, ne întoarcem la rolul social al politicianului, care rol social este să aibă o disponibilitate la compromis, astfel încât să găsească fiecare pentru categoria de oameni care le-a dat mandatul acea cale care să fie optimă”, a mai declarat Nicușor Dan.

Declarațiile au fost făcute la Kiev, unde președintele se află într-o vizită oficială, fiind întrebat cât de fezabil este să se formeze un guvern cu puteri depline până la începutul lunii septembrie.