ANUNȚ PUBLIC

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Direcția Silvică Suceava aduce la cunoștința tuturor categoriilor de pescari faptul că, în perioada 01.04.2026 – 30.09.2026, se poate practica pescuitul recreativ/sportiv la păstrăv pe habitatele piscicole din apele munte.
Cei care doresc să pescuiască și să petreacă o zi relaxantă în pădure se pot adresa direct ocoalelor silvice care administrează habitate piscicole destinate pescuitului recreativ/sportiv.
Fondurile piscicole administrate de către Direcția Silvică Suceava, tarifele practicate precum și datele de contact ale ocoalelor silvice sunt enumerate în tabelul de mai jos:
|Nr. crt.
|Fondul de pescuit
|Ocolul Silvic
|Contact
|Tarife (lei cu T.V.A.)
|1 zi
|1 săptămână
|1 lună
|1 sezon
|1
|10 Brodina
|Brodina
|0230 560173
|20
|45
|75
|175
|2
|11 Putna
|Putna
|0230 414005
|25
|50
|80
|200
|3
|12 Moldovița Superioară
|Moldovița
|0230 336270
|23
|55
|105
|220
|4
|17 Humorul
|Gura Humorului
|0230 230714
|20
|45
|75
|175
|5
|20 Giumalău
|Pojorâta
|0230 236283
|25
|60
|110
|230
|6
|21 Valea Putnei
|7
|25 Afluienții Suhei
|Stulpicani
|0230 574763
|23
|55
|105
|220
|8
|30 Dornișoara
|Dorna Candrenilor
|0230 575140
|25
|70
|135
|235
|9
|32 Izvoarele Dornei
|10
|35 Bărnărel
|Crucea
|0230 575730
|25
|70
|135
|235
|11
|36 Barnar
|12
|39 Neagra Inferioară
|Broșteni
|0230 549694
|40
|85
|160
|300
|13
|40 Neagra Superioară
Pescuitul recreativ/sportiv în apele de munte poate fi exercitat de orice persoană cetățean român sau străin pe baza următoarelor documente:
- Permis de pescuit recreativ sportiv eliberat de A.N.P.A.;
- Documente fiscale specifice eliberate de Regia Națională a Pădurilor – Romsilva prin unitățile sale din structura sa teritoriala.
Pescuitul în scop recreativ / sportiv în habitatele piscicole naturale din apele de munte se exercită în baza reglementărilor legale în vigoare în domeniul pescuitului recreativ / sportiv, permiselor de pescuit recreativ / sportiv emise de A.N.P.A. și a regulamentului propriu stabilit de către Regia Națională a Pădurilor – Romsilva. Acesta poate fi consultat pe pagina de internet https://www.rosilva.ro/articole/tarife_regulamente_si_alte_informatii__p_117.htm
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