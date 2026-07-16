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ANUNȚ PUBLIC


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Direcția Silvică Suceava aduce la cunoștința tuturor categoriilor de pescari faptul că, în perioada 01.04.2026 – 30.09.2026, se poate practica pescuitul recreativ/sportiv la păstrăv pe habitatele piscicole din apele munte.

Cei care doresc să pescuiască și să petreacă o zi relaxantă în pădure se pot adresa direct ocoalelor silvice care administrează habitate piscicole destinate pescuitului recreativ/sportiv.

Fondurile piscicole administrate de către Direcția Silvică Suceava, tarifele practicate precum și datele de contact ale ocoalelor silvice sunt enumerate în tabelul de mai jos: 

 Nr. crt.Fondul de pescuitOcolul SilvicContactTarife (lei cu T.V.A.)
1 zi1 săptămână1 lună1 sezon
110 BrodinaBrodina0230 560173204575175
211 PutnaPutna0230 414005255080200
312 Moldovița SuperioarăMoldovița0230 3362702355105220
417 HumorulGura Humorului0230 230714204575175
520 GiumalăuPojorâta0230 2362832560110230
621 Valea Putnei
725 Afluienții SuheiStulpicani0230 5747632355105220
830 DornișoaraDorna Candrenilor0230 5751402570135235
932 Izvoarele Dornei
1035 BărnărelCrucea0230 5757302570135235
1136 Barnar
1239 Neagra InferioarăBroșteni0230 5496944085160300
1340 Neagra Superioară

Pescuitul recreativ/sportiv în apele de munte poate fi exercitat de orice persoană cetățean român sau străin pe baza următoarelor documente:

  • Permis de pescuit recreativ sportiv eliberat de A.N.P.A.;
  • Documente fiscale specifice eliberate de Regia Națională a Pădurilor – Romsilva prin unitățile sale din structura sa teritoriala.

Pescuitul în scop recreativ / sportiv în habitatele piscicole naturale din apele de munte se exercită în baza reglementărilor legale în vigoare în domeniul pescuitului recreativ / sportiv, permiselor de pescuit recreativ / sportiv emise de A.N.P.A. și a regulamentului propriu stabilit de către Regia Națională a Pădurilor – Romsilva. Acesta poate fi consultat pe pagina de internet   https://www.rosilva.ro/articole/tarife_regulamente_si_alte_informatii__p_117.htm


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