Ucrainean, depistat beat la volan în Vicovu de Sus. Era căutat internațional de autoritățile din Croația

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Polițiștii de frontieră suceveni au prins, miercuri seară, un cetățean ucrainean de 31 de ani care conducea un autoturism sub influența alcoolului. Bărbatul era căutat internațional de autoritățile croate pentru arestare în vederea predării sau extrădării.

Incidentul s-a produs în jurul orei 21:30, pe raza localității Vicovu de Sus. Polițiștii de frontieră din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Suceava au oprit pentru control un autoturism înmatriculat în Ucraina. La volan se afla cetățeanul ucrainean, care nu avea asupra sa niciun act de identitate.

Bărbatul emana halenă alcoolică puternică, motiv pentru care a fost testat cu aparatul etilotest. Rezultatul a indicat o concentrație de 1,08 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost condus la Spitalul Municipal Rădăuți pentru recoltarea probelor biologice.

În urma verificărilor efectuate în bazele de date, polițiștii au descoperit că, la data de 26 mai 2026, autoritățile din Croația emiseseră pe numele său o alertă internațională cu mențiunea „persoană căutată pentru a fi arestată în vederea predării sau extrădării”.

În cauză a fost întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui autovehicul sub influența băuturilor alcoolice (art. 336 alin. (1) din Codul penal). Ulterior, cetățeanul ucrainean a fost predat unui echipaj al Inspectoratului de Poliție Județean Suceava – Serviciul de Investigații Criminale, pentru a fi prezentat Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Suceava în vederea dispunerii măsurilor legale.