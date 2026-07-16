Ce nu-ți spune nimeni când alegi un soundbar Samsung

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Poză de yair elgazar pe Pexels

Televizorul e nou, imaginea e impecabilă, dar sunetul… sună ca un radio de bucătărie. Asta e realitatea majorității TV-urilor moderne: cu cât ecranul e mai subțire, cu atât mai puțin spațiu rămâne pentru difuzoare decente. Și atunci apare întrebarea firească: un soundbar Samsung wireless rezolvă problema sau adaugă altele?

Ghidurile de pe net îți explică ce înseamnă Dolby Atmos și câți wați are fiecare model. Ce nu găsești aproape nicăieri e ce se întâmplă cu sunetul când renunți la cablu, de ce subwooferul wireless nu se comportă la fel în orice cameră și de ce compatibilitatea cu televizorul tău contează mai mult decât orice specificație tehnică.

Wireless nu înseamnă același lucru la toate modelele Samsung

Primul lucru care surprinde pe mulți: „wireless” la un soundbar Samsung de la Altex nu e o singură tehnologie. Sunt cel puțin trei variante distincte, cu performanțe foarte diferite.

Bluetooth-ul e cel mai simplu și cel mai limitat. Funcționează pentru muzică de pe telefon, dar comprimă semnalul audio. Dacă vrei să dai play la un film cu Dolby Atmos prin Bluetooth, ce ajunge la difuzoare e o versiune degradată a sunetului original. Nu e o problemă de brand, e o limitare a protocolului.

Al doilea nivel este conexiunea wireless proprietară Samsung, folosită între soundbar și subwoofer sau boxele spate. Aceasta operează pe frecvențe dedicate (de obicei 5,8 GHz) și e mai stabilă decât Bluetooth-ul, dar tot comprimă semnalul față de o conexiune prin cablu.

Al treilea nivel, disponibil pe modelele din seria Q800 în sus, e wireless prin Wi-Fi.

Concluzia practică:

– Modele sub seria Q700: wireless = Bluetooth sau conexiune proprietară comprimată

– Seria Q700 și Q800: wireless Atmos, dar tot cu compresie (Dolby Digital+, nu TrueHD)

– Seria Q990D/Q990F: wireless Wi-Fi cu suport lossless, inclusiv TrueHD Atmos

Dacă nu ai un televizor cu eARC și vrei totuși calitate audio maximă, modelul contează enorm. Nu e suficient să cumperi „un Samsung wireless”.

De ce subwooferul wireless nu sună la fel în orice cameră

Subwooferul wireless e unul dintre cele mai apreciate aspecte ale soundbarurilor Samsung. Îl pui unde vrei, fără cabluri, și gata. Numai că „unde vrei” nu e chiar oriunde.

Frecvențele joase, cele de care e responsabil subwooferul, se comportă diferit față de frecvențele medii și înalte. Ele se reflectă pe pereți, se acumulează în colțuri și pot crea zone în cameră unde basul e exagerat sau, dimpotrivă, aproape absent. Asta nu e o problemă specifică Samsung, e fizică acustică.

Câteva observații practice din teste:

– Subwooferul plasat în colțul camerei produce mai mult bass, dar mai puțin controlat. Bun dacă vrei impact, mai puțin bun dacă vrei precizie.

– La distanță mai mare de 9-10 metri față de soundbar, conexiunea wireless poate deveni instabilă, mai ales dacă există pereți sau alte dispozitive care interferează pe aceeași frecvență.

– Modelele mai noi (Q990F) au un subwoofer mai mic față de generațiile anterioare. Un utilizator care a trecut de la Q810B la Q990F nota că bassul e mai strâns și mai precis, dar a pierdut acel impact fizic pe care îl dădea subwooferul mai mare. „Nu mai simți acel punch în piept pe care îl dădeai cu modelul vechi”, scria @alexwmusic în comentariile review-ului Q990F. (@alexwmusic, YouTube, [STILL the GOAT? SAMSUNG Q990F REVIEW], iunie 2026)

De exemplu: într-un living de 25 mp cu podea din parchet și puțin mobilier moale, un subwoofer Samsung plasat în colțul din dreapta față va produce un bass evident mai puternic decât același subwoofer plasat central. Diferența poate fi de 3-5 dB, ceea ce se simte clar. Dacă ai vecini sensibili la vibrații, poziția subwooferului e primul lucru de ajustat, nu volumul.

Compatibilitatea cu televizorul tău e mai importantă decât specificațiile soundbarului

Asta e zona unde cei mai mulți cumpărători pierd timp și bani. Cumperi un soundbar cu Dolby Atmos, îl conectezi la televizor și… nu auzi nicio diferență față de ce aveai înainte. Ce s-a întâmplat?

Cel mai frecvent scenariu: televizorul nu are port HDMI eARC, ci doar ARC. Diferența e că ARC transmite sunet comprimat (Dolby Digital standard), în timp ce eARC poate transmite Dolby Atmos și DTS:X la calitate completă. Dacă soundbarul tău Samsung suportă Atmos, dar televizorul transmite doar prin ARC, primești Atmos comprimat sau chiar stereo simplu, în funcție de setări.

Al doilea scenariu frecvent: setările televizorului nu sunt configurate corect. Chiar dacă ai eARC, trebuie să activezi manual ieșirea audio prin HDMI și să dezactivezi difuzoarele interne. Mulți utilizatori lasă setările implicite și se întreabă de ce soundbarul nu sună cum ar trebui.

Câteva verificări înainte de cumpărare:

– Verifică dacă televizorul tău are HDMI ARC sau eARC (scrie pe port sau în manual)

– Dacă ai TV Samsung, funcția Q-Symphony permite soundbarului și difuzoarelor televizorului să lucreze simultan, ceea ce extinde scena sonoră fără boxe suplimentare. Funcționează doar cu TV Samsung compatibil.

– Dacă televizorul e mai vechi de 5 ani, e posibil să ai nevoie de cablu optic, care limitează calitatea audio la Dolby Digital 5.1 standard

Un thread din r/Soundbars rezuma bine situația: toate soundbarurile Samsung din seria Q700 în sus pot face wireless Atmos, dar calitatea reală depinde de ce trimite televizorul, nu de ce poate primi soundbarul. (u/Particular_Remark_99, [r/Soundbars], mai 2026)

Ce înseamnă în practică fiecare serie Samsung

Gama Samsung de soundbaruri e organizată pe serii, iar litera din cod îți spune anul de fabricație: F = 2025, D = 2024, C = 2023. Asta contează când compari prețuri, pentru că un model D la reducere poate fi o alegere mai bună decât un model F la preț întreg, dacă diferențele tehnice sunt minore.

Seria B (ex. HW-B450F): entry-level, 2.1 canale, subwoofer wireless, HDMI eARC, Bluetooth. Fără Dolby Atmos real, fără room correction. Bun pentru apartamente mici, buget 700-900 RON.

Seria C (ex. HW-C450): 2.1 canale, 300W, DTS Virtual:X, Adaptive Sound Lite. Sunet mai plin față de seria B, dar tot fără Atmos tridimensional real. Potrivit pentru livinguri de 15-20 mp.

Seria Q600-Q800: primul nivel unde Dolby Atmos devine funcțional. Difuzoare orientate în sus pentru efecte de înălțime, subwoofer wireless, room correction (SpaceFit Sound pe unele modele). Prețuri între 1.500 și 3.000 RON.

Seria Q990: flagship. 11.1.4 canale pe modelul Q990F, 23 de difuzoare, boxe spate wireless incluse, Wi-Fi lossless pe Q990D/Q990F. Prețul reflectă asta: 5.000-7.000 RON în funcție de ofertă.

Alegerea practică pentru majoritatea oamenilor e undeva în seria Q600-Q800, dacă televizorul are eARC și camera are peste 20 mp. Sub această suprafață, diferența față de seria C e greu de justificat financiar.

Longevitatea și ce nu apare în specificații

Un aspect ignorat aproape complet în ghidurile de cumpărare: durabilitatea în timp, mai ales în medii cu umiditate ridicată.

Un utilizator care a testat Q990F nota o problemă mai puțin discutată: modelul Q990B (generația anterioară) a cedat după mai puțin de trei ani de utilizare, cu semne de deteriorare pe placa electronică internă. Mai mulți utilizatori din grupuri de proprietari Samsung au raportat același tip de defect, aparent legat de design-ul termic al carcasei în condiții de umiditate. „Dacă privești soundbarul ca pe o investiție pe termen lung, gândește-te bine”, scria @Sundriedtomatoes14 în comentariile review-ului Q990F. (@Sundriedtomatoes14, YouTube, [STILL the GOAT? SAMSUNG Q990F REVIEW], iunie 2026)

Nu e o regulă universală și nu înseamnă că toate modelele au această problemă. Dar dacă soundbarul e plasat în apropierea unei bucătării deschise sau într-o cameră cu variații mari de temperatură și umiditate, merită luat în calcul.

Câteva lucruri de verificat înainte de cumpărare:

– Garanția comercială (standard e 2 ani, unii retaileri oferă extensii)

– Dacă retailerul oferă service autorizat Samsung în România

– Dacă modelul ales are actualizări de firmware active (modelele mai vechi nu mai primesc update-uri)

Sunetul unui soundbar Samsung wireless e, în general, bun. Dar „bun” depinde de ce televizor ai, ce cameră ai și ce așteptări ai. Modelele din seria Q800 în sus livrează ce promit, cu condiția să fie conectate corect și plasate inteligent. Cele din seriile entry-level sunt o îmbunătățire clară față de difuzoarele televizorului, dar nu transformă livingul într-o sală de cinema. Diferența dintre cele două scenarii nu e întotdeauna o chestiune de buget, ci de înțelegere a ce cumperi.

Surse și experiențe din comunitate:

– YouTube — @alexwmusic — [STILL the GOAT? SAMSUNG Q990F REVIEW (HW-Q990F SoundBar)](https://www.youtube.com/watch?v=qjS4qR0wRAU) — iunie 2026

– YouTube — @Sundriedtomatoes14 — [STILL the GOAT? SAMSUNG Q990F REVIEW (HW-Q990F SoundBar)](https://www.youtube.com/watch?v=qjS4qR0wRAU) — iunie 2026

– Reddit — u/Particular_Remark_99 — [r/Soundbars — So the 990d samsung soundbar is wireless](https://www.reddit.com/r/Soundbars/comments/1plb8zm/so_the_990d_samsung_soundbar_is_wireless/) — noiembrie 2025

– Reddit — u/Particular_Remark_99 — [r/Soundbars — Looking for a WIRELESS soundbar](https://www.reddit.com/r/Soundbars/comments/1tod22w/looking_for_a_wireless_soundbar/) — mai 2026