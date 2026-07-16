Primăria Suceava vrea să obțină un împrumut de peste 13,4 milioane de lei pentru cofinanțarea unor proiecte europene

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Primăria Municipiului Suceava va contracta un împrumut în valoare de 13.405.000 lei de la Trezoreria Statului pentru a asigura cofinanțarea și finanțarea cheltuielilor neeligibile asociate mai multor proiecte majore cu fonduri europene.

Proiectul de hotărâre privind contractarea împrumutului pe o perioadă de maximum 5 ani a fost inițiat de primarul Vasile Rîmbu și urmează să fie supus dezbaterii și aprobării în ședința din 20 iulie a Consiliului Local.

Fondurile vor fi utilizate pentru:

Construirea unei Grădinițe cu program prelungit în cartierul Obcini (1.574.000 lei)

în cartierul Obcini (1.574.000 lei) Reabilitarea Curții Domnești (627.000 lei)

(627.000 lei) Reabilitarea parcurilor publice din municipiu (4.009.000 lei)

din municipiu (4.009.000 lei) Amenajarea Zonei de Agrement – Parc Șipote (7.195.000 lei)

„În vederea dezvoltării infrastructurii urbane, modernizării serviciilor publice şi creşterii calităţii vieţii cetăţenilor, municipiul Suceava implementează proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile. Pentru a asigura contribuţia proprie necesară, se propune contractarea acestui împrumut”, se arată în referatul de aprobare.

Potrivit documentației, serviciul datoriei publice locale va fi asigurat integral din bugetul municipiului, fără a afecta funcționarea normală a instituției și fără depășirea limitelor legale de îndatorare. Împrumutul este exceptat de la anumite prevederi de plafonare, conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 35/2026.