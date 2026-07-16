Primăria Suceava vrea să obțină un împrumut de peste 13,4 milioane de lei pentru cofinanțarea unor proiecte europene

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Primăria Municipiului Suceava va contracta un împrumut în valoare de 13.405.000 lei de la Trezoreria Statului pentru a asigura cofinanțarea și finanțarea cheltuielilor neeligibile asociate mai multor proiecte majore cu fonduri europene.
Proiectul de hotărâre privind contractarea împrumutului pe o perioadă de maximum 5 ani a fost inițiat de primarul Vasile Rîmbu și urmează să fie supus dezbaterii și aprobării în ședința din 20 iulie a Consiliului Local.
Fondurile vor fi utilizate pentru:
- Construirea unei Grădinițe cu program prelungit în cartierul Obcini (1.574.000 lei)
- Reabilitarea Curții Domnești (627.000 lei)
- Reabilitarea parcurilor publice din municipiu (4.009.000 lei)
- Amenajarea Zonei de Agrement – Parc Șipote (7.195.000 lei)
„În vederea dezvoltării infrastructurii urbane, modernizării serviciilor publice şi creşterii calităţii vieţii cetăţenilor, municipiul Suceava implementează proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile. Pentru a asigura contribuţia proprie necesară, se propune contractarea acestui împrumut”, se arată în referatul de aprobare.
Potrivit documentației, serviciul datoriei publice locale va fi asigurat integral din bugetul municipiului, fără a afecta funcționarea normală a instituției și fără depășirea limitelor legale de îndatorare. Împrumutul este exceptat de la anumite prevederi de plafonare, conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 35/2026.
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