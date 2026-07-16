164 de ani de la înființarea Ministerului Afacerilor Interne. Prefectul Bogdan George Păstrav: „O instituție fundamentală pentru siguranța cetățenilor”

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Instituția Prefectului – Județul Suceava a marcat astăzi, 16 iulie 2026, aniversarea a 164 de ani de la înființarea Ministerului Afacerilor Interne. Evenimentul s-a desfășurat prin sistem de videoconferință, la care au participat prefectul județului Suceava, Bogdan George Păstrav, subprefectul Camelia Damian, secretarul general Claudia Nechifor, precum și șefii Serviciului Public Comunitar de Pașapoarte și ai Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Suceava.

Cu acest prilej, prefectul Bogdan George Păstrav a transmis un mesaj de apreciere către întregul personal al Ministerului Afacerilor Interne:

„Astăzi, 16 iulie 2026, aniversăm 164 de ani de la înființarea Ministerului Afacerilor Interne, moment de referință în procesul de consolidare a statului român modern. La 16 iulie 1862, prin Ordonanța nr. 495, semnată de Domnitorul Alexandru Ioan Cuza și de președintele Consiliului de Miniștri, dr. Nicolae Kretzulescu, a fost creat un Minister de Interne unitar pentru Principatele Unite, punându-se astfel bazele unei instituții fundamentale pentru administrația și siguranța statului român”, a subliniat prefectul.

Prefectul Bogdan Păstrav a evidențiat rolul esențial al ministerului în protejarea comunităților, gestionarea situațiilor de urgență, securizarea frontierelor și consolidarea securității naționale. „Prin profesionalismul personalului său și prin modernizarea continuă a serviciilor publice oferite cetățenilor, ministerul demonstrează, zi de zi, capacitatea de a răspunde provocărilor unei administrații moderne și eficiente”, a adăugat el.

Mesajul s-a încheiat cu felicitări și urări de bine: „În numele Instituției Prefectului – Județul Suceava și al meu personal, adresez sincere felicitări întregului personal al Ministerului Afacerilor Interne și tuturor structurilor care își desfășoară activitatea sub autoritatea acestuia. Vă mulțumesc pentru dedicarea, curajul și responsabilitatea cu care vă îndepliniți misiunile și vă doresc multă sănătate, putere de muncă și succes în activitatea desfășurată în slujba cetățenilor și a României. La mulți ani Ministerului Afacerilor Interne!”