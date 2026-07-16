Ucrainean prins în PTF Vicovu de Sus la volanul unui autoturism radiat din circulație în Germania

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Polițiștii de frontieră suceveni efectuează cercetări față de un bărbat de 27 de ani, cu cetățenie ucraineană și română care a încercat să treacă frontiera cu un autoturism radiat din circulație de autoritățile germane.

Incidentul s-a produs miercuri, 15 iulie 2026, în jurul orei 22:45, în Punctul de Trecere a Frontierei Vicovu de Sus. La controlul de frontieră s-a prezentat bărbatul cu dublă cetățenie, care conducea un autoturism cu plăcuțe de înmatriculare germane.

În urma verificărilor efectuate, polițiștii au constatat că vehiculul fusese radiat din circulație de autoritățile germane încă din 7 iulie 2026.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de punere în circulație sau conducere pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat sau neînregistrat.

Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs fapta.