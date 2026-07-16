Cele mai tari recorduri doborâte la Cupa Mondială

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Cupa Mondială 2026 este aproape de final. Pe 19 iulie, Spania și Argentina se vor întâlni în finala mare, eveniment precedat de finala mică, dintre Franța și Anglia. La acest turneu final s-au stabilit recorduri greu de egalat în edițiile imediat următoare. Unele, chiar imposibil de egalat.

Cel mai recent record s-a stabilit chiar în semifinala Anglia vs Argentina (1-2): în primele 30 de minute ale partidei disputate la Atlanta nu s-a înregistrat niciun șut spre poartă. Nu s-a mai întâmplat niciodată așa ceva, de când se țin statisticile, din 1966!

Întrucât s-a trecut la un format cu 48 de naționale, de la 32, s-a înregistrat și un număr record de jucători participanți Au fost înscriși 1.248 de fotbaliști proveniți de la 449 de cluburi din 71 de țări.

Iată și alte recorduri doborâte la Cupa Mondială 2026, înaintea disputării ultimelor două confruntări:

Cristiano Ronaldo a mai doborât niște recorduri

Cristiano Ronaldo a devenit primul jucător care marchează la șase Cupe Mondiale. Portughezul a înscris la edițiile din 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 și 2026. Tot el este protagonistul unui alt record, care ține de cea mai mare diferență de vârstă între doi jucători aflați pe teren. În meciul Portugalia – Uzbekistan, Ronaldo (41 de ani) a fost față în față cu Bekhruz Karimov (18 ani). Mai precis, diferența a fost de 22 de ani și 183 de zile.

Apropo de Iran vârstă, Iranul a folosit cea mai „bătrână” echipă de start din istoria Cupei Mondiale. Contra Belgiei, jucătorii care au format echipa de start iraniană au avut, în medie, 32 de ani și 181 de zile.

Asistențe record pe stadioane și în fața televizoarelor

Finalista Spania a stabilit un nou record pentru cele mai multe meciuri consecutive la Cupa Mondială FIFA fără gol primit (6), după victoria cu 1–0 împotriva Portugaliei în optimile de finală. Victoria Spaniei ibericilor în fața Franței, din semifinale, a fost urmărită, în medie, de 11,5 milioane de telespectatori pe postul Fox, devenind cea mai urmărită semifinală a Cupei Mondiale din istorie difuzată la televiziunea în limba engleză din Statele Unite.

Până la 15 iulie, când s-a jucat a doua semifinală, la meciurile de la Mondialul din SUA, Mexic și Canada au asistat 6,5 milioane de spectatori. S-a depășit, astfel, recordul anterior de 3,6 milioane de spectatori, stabilit de Statele Unite la Cupa Mondială din 1994.

S-au stabilit și un nou record de goluri pentru faza grupelor (215 de reușite) dar și un record de autogoluri, 14 (cu două mai mult decât în 2018, de când data precedentul record).

Messi, cel mai bun marcator din istorie

Didier Deschamps a devenit antrenorul cu cele mai multe meciuri din istorie pe banca unei naționale la Campionatele Mondiale. Francezul a ajuns la 26 de prezențe în semifinala cu Spania (0-2), cu una în plus față de Helmut Schon, selecționerul Republicii Federale Germania între 1964 și 1978.

Curacao a marcat contra Germaniei (1-7) și a devenit cea mai mică națiune care a înscris vreodată la o Cupă Mondială masculină. Dick Advocaat, selecționerul acestei naționale, a devenit cel mai în vârstă antrenor al unei echipe naționale la o Cupă Mondială, conducând echipa în meciul cu Germania la vârsta de 78 de ani și 260 de zile.

Cu 21 de goluri marcate în cele șase ediții de Cupă Mondială la care a participat, Lionel Messi a depășit recordul deținut anterior de Miroslav Klose, care înscrisese 16 goluri pentru Germania în 24 de apariții la turneele finale.

Messi a stabilit, de asemenea, un nou record pentru cele mai multe meciuri consecutive cu gol marcat în istoria competiției, reușind să înscrie în nouă partide la rând. Totodată, Messi a stabilit și un record negativ, cu patru penalty-uri ratate la turneele finale de Mondial.

Argentinianul are 8 goluri marcate la această ediție, la fel ca Kylian Mbappe. Betano oferă cota 2.10 pentru ca Messi să iasă golgheterul Cupei Modiale. Mbappe are cota 2.15 în dreptul său.

Harry Kane a devenit englezul cu cele mai multe goluri marcate la Cupa Mondială. Atacantul lui Bayern Munchen a ajuns la cota 14, depășind recordul lui Gary Lineker, care avea 10 goluri.