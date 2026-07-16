DSP Suceava: 6,5 milioane lei pentru Programele Naționale de Sănătate derulate prin spitalele sucevene în 2026. Până la mijocul anului s-a distribuit deja 80 la sută din finanțare, dar se pot transmite solicitări de suplimentare

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Finanțarea alocată în acest an Direcției de Sănătate Publică Suceava pentru Programele Naționale Publice derulate prin spitalele din județul Suceava este de 6 508 000 lei, iar pentru primul semestru din 2026 a fost distribuită deja unităților spitalicești sucevene suma de 5 214 282 lei, bugetul fiind mai mic decât în anul 2025, când au fost alocați lei 9 269 000 lei.

Directorul executiv al DSP Suceava, Daniela Odeh, a declarat pentru NewsBucovina că deși bugetul total alocat pentru Programele Naționale Publice derulate prin spitalele din județul Suceava este mai mic în 2026 față de 2025, până la finalul acestui an se pot transmite solicitări de suplimentare a finanțării, astfel încât activitățile din cadrul acestor programe să se deruleze în condiții optime.

Ea a spus că la Programul Național III de prevenire, supraveghere și control a infecției HIV/SIDA finanțarea anuală este de 6 089 000 lei în 2026 față de 8 837 000 lei în 2025 , din care în primul semestru din 2026 au fost alocați 5 010 000 lei, pentru Programul Național IV de supraveghere şi control al tuberculozei suma totală alocată este de 292 000 lei în 2026 față de 320 000 lei în 2025, din care 167 000 lei au fost repartizați pentru primele 6 luni, pentru Programul Național VIII de sănătate mintală și profilaxie în patologia psihiatrică suma totală este de 40 000 de lei, mai mare față de 2025, când au fost alocați 10 000 lei , din care în primul semestru din 2026 au fost alocați 814 lei.

Odeh a precizat că pentru Programul Național IX de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană a fost alocat în total un buget 30 000 de lei în anul 2025, în timp ce în 2026 finanțarea a crescut la 45 000 de lei , din care 4000 de lei repartizați în semestrul I, iar pentru Programul Național XIII de sănătate a femeii și copilului bugetul anual este de 42 000 lei în 2026 față de 72 000 lei în 2025, din care 32 468 lei sunt alocați pentru primul semestru, respectiv 16 000 lei pentru Subprogramul de nutriție și sănătate a copilului din care au fost deja distribuiți 12 948 de lei în primul semestru.

Ea a precizat că pentru Profilaxia sindromului de izoimunizare Rh din cadrul PNXIII bugetul anului 2026 este de 26 000 de lei față de 2025 când a fost de 41 000 lei.

Directorul executiv al DSP Suceava a subliniat că în 2025 execuția bugetară pentru Programele Naționale Publice derulate prin spitalele din județul Suceava a fost de peste 99 la sută.

Referindu-se la bugetul anului 2026 pentru Programele Naționale Publice derulate prin DSP , Odeh a menționat că acesta este de 2 761000 lei, din care 1 368188 lei au fost alocați deja în primul semestru.

Ea a arătat că bugetul cel mai mare, în sumă de 2 422 000 lei, este pentru Programul Național de Vaccinare, iar în semestrul I au fost repartizați 1 251725 lei.

Conform datelor furnizate de DSP Suceava, Programul Național de supraveghere și control a bolilor transmisibile prioritare are un buget anual alocat de 125 000 lei, din care 28 575 lei în primul semestru, Programul Național de prevenire, supraveghere și control a infecției HIV/SIDA are un buget total de 10 000, din care 6 000 lei au fost alocați în semestrul I, pentru Programul Național de prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc determinanți din mediul de viață și muncă finanțarea este 20 000 lei în 2026, din care 11 398 lei sunt repartizați în primul semestru.

Subprogramului de evaluare și promovare a sănătății și educației pentru sănătate au fost alocați 17 000 lei, iar Subprogramului de nutriție și sănătate a copilului – Profilaxia distrofiei la copiii cu vârstă cuprinsă între 0 – 12 luni, care nu beneficiază de lapte matern prin administrare de

lapte praf, au fost repartizați 167 000 lei, din care 70 490 în prima jumătate a anului 2026.

O altă linie de finanțare este cea a Acțiunilor Prioritare implementate de spitalele din județul Suceava pentru care bugetul anului 2026 este de 8 310 000 lei, din care 2 355 000 lei au fost repartizați în primul semestru.

Astfel, pentru Acțiuni Prioritare pentru tratamentul și îngrijirea pacienților critici din secțiile ATI adulți/copii bugetul pentru 2026 este de 1 183 000 din care s-au repartizat deja 448 000 lei, pentru Acțiuni Prioritare pentru tratamentul și îngrijirea pacienților critici din secțiile de terapie intensivă nou-născuți au fost alocați 256 000 lei și repartizați deja spitalelor 79 000 lei, pentru Acțiuni Prioritare pentru tratamentul pacienților cu infarct miocardic acut- 801 000 lei, din care 162 000 lei au fost alocați deja în semestrul I, pentru Acțiuni Prioritare pentru monitorizarea, tratamentul și îngrijirea pacienților internați în unitățile de supraveghere și tratament avansat al pacienților cardiaci critici bugetul este de 35 000 lei, din care 11 000 lei au fost repartizați în primele șase luni, pentru Acțiuni Prioritare pentru tratamentul intervențional al pacienților cu accident vascular cerebral acut bugetul este de 5 304 000 lei fiind repartizați deja 1 488 000 lei, pentru Acțiuni Prioritare pentru tratamentul pacienților critici cu leziuni traumatice acute bugetul este de 118 000 lei din care au fost alocați 52 000 lei în semestrul I, Acțiuni Prioritare pentru monitorizarea, tratamentul și îngrijirea pacienților critici, cu infecții emergente și reemergente finanțarea este de 387 000 lei, din care au fost repartizați 42 000 lei, iar pentru Acțiuni Prioritare pentru neuroreabilitarea timpurie a pacienților cu accidente vasculare cerebrale acute în secțiile de neurologie este un buget de 226 000 lei, din care au fost deja alocați spitalelor 73 000 lei.