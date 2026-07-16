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Trei persoane aruncate din căruță la Preutești după ce calul s-a speriat de un tractor


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Un incident nefericit a avut loc miercuri, 15 iulie 2026, pe drumul comunal din satul Basarabi, comuna Preutești. Trei persoane au fost aruncate din căruță după ce calul care trăgea atelajul s-a speriat de un tractor.

Potrivit polițiștilor din cadrul SPR 12 Preutești, sesizarea a venit prin 112 în jurul orei 16:30. La fața locului, oamenii legii au constatat că un bărbat conducea atelajul hipo pe strada Bisericii, având ca pasageri pe fratele său și o femeie.

În momentul în care, din sens opus, a trecut un tractor, calul s-a speriat și a luat-o la fugă. Ajuns pe drumul principal (strada Vatra Satului), animalul a virat brusc spre dreapta, moment în care cei trei ocupanți au fost aruncați din căruță.

La fața locului a intervenit un echipaj medical, care a acordat îngrijiri de specialitate. Cei trei răniți au refuzat internarea, prezentând multiple excoriații și echimoze pe membre și cap, fără alte leziuni grave.

Conducătorul atelajului a fost testat cu etilometrul, rezultatul indicând o concentrație de 0,46 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost sancționat contravențional conform OUG 195/2002.

Cei doi pasageri au precizat că nu doresc să depună plângere penală.


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