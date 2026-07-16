Dănuț Ungureanu, director al Direcției CEFIDEC, la cea de-a XIV-a Convenție Europeană a Munților: focus pe viitorul creșterea extensivă a animalelor

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Agenția Națională a Zonei Montane (ANZM), structură publică din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, a reprezentat România la cea de-a XIV-a ediție a Convenției Europene a Munților, desfășurată în perioada 30 iunie – 2 iulie 2026 la Sallanches, în departamentul Haute-Savoie (Franța).

Evenimentul a reunit peste 300 de actori implicați în dezvoltarea zonelor montane din Europa, sub tema „De la pășuni, la politici: cum putem asigura viitorul creșterii animalelor în sistem extensiv, în teritoriile montane”. Organizatori principali au fost Asociația Europeană a Țărilor cu Munți – Euromontana, departamentul Haute-Savoie, Regiunea Auvergne-Rhône-Alpes și Camerele de Agricultură din Franța.

România a fost reprezentată de Dănuț Ungureanu, director al Direcției CEFIDEC (Centrul de Formare și Inovație pentru Dezvoltare în Carpați) din cadrul ANZM. Delegatul român a contribuit activ în cadrul atelierelor dedicate îmbunătățirii condițiilor de viață și de muncă în zootehnia montană, precum și interacțiunii dintre creșterea extensivă a animalelor, turism, natură și energie.

La sesiunea de postere, ANZM a prezentat un poster cu tema „Programul de investiții pentru crearea de stâne montane: un instrument pentru dezvoltarea zonelor montane din România” – exemplu de bune practici implementat prin finanțare de la bugetul de stat.

Convenția a abordat teme esențiale precum reînnoirea generațională în agricultură, viabilitatea economică a zootehniei montane, rolul noii Politici Agricole Comune după 2027, biodiversitatea, reziliența climatică și coexistența cu turismul și carnivorele mari.

Întâlnirea s-a încheiat cu adoptarea Declarației de la Sallanches, un document strategic care subliniază importanța strategică a creșterii extensivă a animalelor și a pastoralismului pentru identitatea, economia, biodiversitatea și vitalitatea zonelor montane europene. Declarația solicită acțiuni concrete la nivel european, național și local pentru susținerea acestui sector vital.

„Participarea României la acest forum european întărește rolul nostru în dezbaterile privind dezvoltarea durabilă a zonelor montane și promovează bunele practici românești la nivel continental”, au transmis reprezentanții ANZM.

Documentul integral al Declarației de la Sallanches este disponibil pe site-ul Euromontana.