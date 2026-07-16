Vasile Rîmbu anunță că după doi ani de pauză va relua tradiția instituită de Ion Lungu privind premierea cuplurilor de aur din Suceava

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Primarul Vasile Rîmbu a anunțat pe pagina sa personală de Facebook că municipalitatea va relua premierea cuplurilor care împlinesc 50 de ani de căsătorie, tradiție inițiată și susținută timp de 20 de ani de fostul primar Ion Lungu care a premiat peste 1900 de cupluri.

„Celor care au scris 50+ de ani de căsătorie… Cinstim fidelitatea. Respectăm tradiția. Nu mă veți auzi plângându-mă de „greaua moștenire”. La preluarea mandatului, am avut dese momente extrem de grele în care trebuia să decid între ce trebuie să fac, și ce îmi permit să fac. Sincer, nu am „lăsat” emoțiile să decidă, ci responsabilitățile. Dar acum bugetul este echilibrat și așezat pe baze sănătoase, iar pe lângă ajutorul oferit nou-născuților, vom relua și premierea soților care împlinesc 50 de ani de căsătorie”, a scris primarul Vasile Rîmbu.

Edilul a precizat că „premiul” este, de fapt, un imens „mulțumesc” din partea orașului pentru poveștile de iubire, răbdare și sacrificii ale acestor cupluri. El a menționat într-un comentariu la propria postare că e vorba de 200 de cupluri de aur care nu au fost premiate de când a preluat el administrarea orașului, dar susține că a fost mereu cu gândul la aceștia.

Tradiția a fost inițiată de Ion Lungu, care în cei 20 de ani de mandat a premiat peste 1.900 de cupluri de aur. După preluarea mandatului în 2024, Vasile Rîmbu nu a continuat această inițiativă în primii doi ani, reluând-o acum, la jumătatea mandatului.

Acțiunea vine într-un moment cu încărcătură electorală mare, când Vasile Rîmbu urmează să fie anunțat drept candidat al PNL pentru funcția de primar al Sucevei în condițiile în care el este membru suspendat al PSD.