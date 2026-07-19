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Naționala de handbal U20 a României, loc 14 la Campionatul European și calificată la Mondialul U21 din 2027. Șapte suceveni, piloni de bază ai echipei


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Naționala de handbal tineret a României a încheiat Campionatul European U20 pe locul al 14-lea din 24 de echipe participante. Rezultatul obținut la turneul final găzduit de Cluj-Napoca și Turda asigură tricolorilor calificarea la Campionatul Mondial U21 din 2027.

Selecționata antrenată de suceveanul Bogdan Șoldănescu a înregistrat victorii în fața Israelului și Croației, fiind învinsă de Bosnia și Herțegovina, Suedia, Slovenia, Ungaria, Portugalia și Islanda.

O contribuție esențială la parcursul echipei naționale au avut cei șapte jucători legitimați la CSU Suceava, prezenți în lotul tricolor: Răzvan Rîpă, Emanuel Șerban, Nicolas Zapodianu, Codrin Dascălu, Ianis Chiruț, Teodor Ilucă și Eduard Rusu. Aceștia au fost formați la clubul sucevean sub îndrumarea antrenorului Vasile Boca, cel care a ocupat și postul de selecționer al acestei generații în perioada 2023-2024.

Performanța sucevenilor a fost una remarcabilă: din cele 250 de goluri marcate de România în cele opt meciuri disputate, 170 au fost înscrise de jucătorii de la CSU Suceava. Portarul Răzvan Rîpă s-a remarcat prin intervenții importante între buturi, contribuind decisiv la efortul colectiv.


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