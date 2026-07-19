Accident grav la Pătrăuți: motociclist de 35 de ani, politraumatizat, transportat la spital

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Un accident rutier soldat cu răniri grave s-a produs duminică în localitatea Pătrăuți, în urma coliziunii dintre un autoturism și o motocicletă.

Conducătorul motocicletei a suferit politraumatisme severe și a fost transportat de urgență la spital.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Serviciului Județean de Ambulanță Suceava, dr. Dan Teodorovici, echipajul SAJ tip C trimis la fața locului a găsit un bărbat de 35 de ani, conducătorul motocicletei, cu multiple traumatisme.

Acesta prezenta traumatism cranio-cerebral, traumatism la nivelul coloanei cervicale, traumatism toraco-abdominal și suspiciune de fractură de gambă stângă. Echipa medicală a acordat asistență de specialitate la locul accidentului, stabilizând victima.

După intervenție, bărbatul a fost transportat la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Suceava pentru investigații și tratament de specialitate.