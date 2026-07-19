Cinci răniți în urma unui accident rutier produs în localitatea suceveană Plaiul Șarului între două mașini

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Cinci persoane au fost rănite într-un accident rutier produs între două autoturisme în localitatea Plaiul Șarului, comuna Șaru Dornei.

Printre victime se află un copil de 7 ani.

Potrivit ISU Suceava, accidentul s-a produs între două autoturisme, fiind implicate patru adulți și un minor. Pompierii militari au intervenit cu o autospecială pentru descarcerare, alături de trei echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean Suceava. Un al patrulea echipaj SAJ, cu medic, a fost alocat în sprijin.

La fața locului, echipele medicale au acordat primul ajutor celor cinci persoane rănite. Toate victimele au fost preluate de ambulanțe și transportate la spital pentru investigații și tratament.

Purtătorul de cuvânt al Serviciului Județean de Ambulanță Suceava, dr. Dan Teodorovici, a precizat că ambulanțele au preluat patru adulți – trei bărbați de 19, 23 și 66 de ani și o femeie de 63 de ani – toți policontuzionați și stabili hemodinamic.

Adulții au fost transportați la Spitalul din Vatra Dornei.

Pentru copilul de 7 ani a fost trimisă o ambulanță cu medic de la Suceava, care a preluat minorul la întâlnire.

Cercetările continuă pentru stabilirea circumstanțelor exacte ale producerii accidentului.