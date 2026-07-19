Trei copii accidentați în aceeași zi în județul Suceava după căderi de pe bicicletă și trotinete electrice

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Polițiștii suceveni au înregistrat trei accidente distincte în care au fost implicați minori care circulau cu biciclete sau trotinete electrice. Toate evenimentele s-au soldat cu vătămări corporale și au dus la întocmirea de dosare penale.

lying electric scooter for sharing on the wet ground at cloudy weather in Bucharest, Romania

În prima situație, la data de 18 iulie 2026, în jurul orei 12:00, un minor de 7 ani din comuna Ipotești s-a dezechilibrat în timp ce se deplasa cu bicicleta pe un drum comunal acoperit cu pietriș și a căzut la sol. Acesta a suferit leziuni la nivelul brațului stâng și a fost transportat la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Suceava.

În cel de-al doilea caz, tot pe 18 iulie, în jurul orei 15:50, un minor de 15 ani din orașul Milișăuți circula cu trotineta electrică pe strada Dragoș Vodă din localitatea Satu Mare. În apropierea unui imobil, minorul s-a dezechilibrat și a căzut, suferind un traumatism cranio-cerebral cu pierderea cunoștinței și excoriații. Un locuitor din zonă a observat incidentul și a alertat autoritățile prin SNUAU 112. Imaginile surprinse de camerele de supraveghere au confirmat că nu a fost implicat niciun alt vehicul. Minorul nu purta cască de protecție la momentul căderii.

Al treilea incident s-a petrecut pe 18 iulie, în jurul orei 18:00, pe Calea Unirii din municipiul Suceava. Un minor de 14 ani care circula cu trotineta electrică s-a dezechilibrat în zona trecerii de pietoni de lângă Școala Gimnazială nr. 5 și a căzut pe carosabil. Acesta a fost transportat la spital cu traumatism la cotul drept și genunchiul drept. Reprezentantul legal al minorului a declarat că nu dorește formularea unei plângeri prealabile și continuarea cercetărilor.

În toate cazurile, polițiștii au întocmit dosare penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Autoritățile reamintesc importanța respectării regulilor de circulație și purtarea echipamentului de protecție (cască, genunchiere etc.) de către minorii care utilizează trotinete electrice sau biciclete.