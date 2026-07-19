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Pompierii militari și lucrători SVSU solicitați pentru a interveni în mai multe zone din județ în urma efectelor meteo periculoase


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Pompierii militari din cadrul ISU Suceava, împreună cu lucrătorii Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgență, au fost solicitați să intervină în mai multe localități din județ, după manifestarea fenomenelor meteo periculoase din ultimele ore. Acțiunile au vizat în principal îndepărtarea arborilor căzuți, decolmatarea canalizărilor și evacuarea apei din curți și gospodării.

Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Suceava, locotenent-colonelul Alin Găleată, intervențiile au avut loc în următoarele zone:

  • În localitățile Ciumârna, Românești și Iacobești, lucrătorii SVSU au tăiat și au îndepărtat mai mulți arbori căzuți pe carosabil sau pe cablurile electrice.
  • La Sucevița, SVSU a intervenit pentru decolmatarea unei canalizări înfundate.
  • La Cajvana, voluntarii au acționat pentru evacuarea apei dintr-un beci inundat.
  • Pompierii militari au intervenit la Vatra Moldoviței, unde, din cauza unui canal blocat, apa a refulat și a inundat curțile mai multor gospodării.
  • La Solca, pompierii au evacuat apa acumulată într-o curte și grădină, pe o suprafață de aproximativ 150 mp, cu o adâncime de circa 40 cm. Din cauza canalizării defecte, apa a pătruns și în locuință, inundând baia.

Unele misiuni au fost finalizate, iar altele sunt încă în desfășurare.


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