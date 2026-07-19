Polițiștii au confiscat zeci de parfumuri contrafăcute în piața din Vicovu de Sus

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Polițiștii din Vicovu de Sus au depistat o persoană care vindea parfumuri susceptibile de a fi contrafăcute în piața locală.

Bunurile au fost ridicate în vederea confiscării, iar în cauză a fost deschis un dosar penal.

La data de 17 iulie 2026, în jurul orei 12:10, o patrulă de poliție din cadrul Poliției orașului Vicovu de Sus a fost sesizată cu privire la un comerciant care vindea parfumuri în piața localității.

La fața locului, polițiștii au identificat un bărbat care expunea spre vânzare mai multe parfumuri de diferite mărci, dispuse pe o tarabă.Verificările efectuate au arătat că produsele purtau inscripții ale unor mărci cunoscute, însă persoana verificată nu a putut prezenta documente de proveniență, aviz de însoțire a mărfii sau certificat de conformitate.

Bărbatul a declarat că parfumurile ar fi fost aduse din Birmingham, Marea Britanie, fără a deține acte justificative.Au fost ridicate și transportate la sediul Poliției orașului Vicovu de Sus un număr de 58 de produse: 14 parfumuri marca Valentine Milano, 8 Savage For Men, 6 Lush Cherry, 6 Athena, 2 In-Victory Gunmetal, 6 Hugu Pour Homme, 6 1 Billionaire, 3 body spray Rich Man și 7 body spray So-Sovage.Produsele au fost inventariate și ridicate în vederea confiscării, existând suspiciuni temeinice că ar fi contrafăcute. Cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunii de punere în circulație a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată.