Cod portocaliu de vreme severă în Suceava: averse torențiale, vijelii puternice și grindină posibilă

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Administraţia Naţională de Meteorologie a emis un cod portocaliu de instabilitate atmosferică accentuată pentru judeţul Suceava, valabil astăzi, 19 iulie, între orele 13:00 şi 20:00.

Fenomenele preconizate includ averse torenţiale cu cantităţi importante de apă, vijelii puternice şi grindină de medii şi posibil mari dimensiuni.Potrivit avertizării, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică puternică, manifestată prin averse torenţiale însoţite de descărcări electrice frecvente, vijelii cu rafale de 70-90 km/h şi grindină cu diametrul de 2-5 cm. În intervale scurte de timp (1-3 ore) sau prin acumulare, cantităţile de precipitaţii vor atinge 25-40 l/mp, iar pe arii restrânse vor depăşi 50-60 l/mp.

ISU Suceava recomandă populaţiei să ia măsuri preventive imediate: curăţarea şanţurilor şi a rigolelor de scurgere pentru a facilita evacuarea apelor pluviale. În cazul creşterii debitelor pe anumite cursuri de apă, cetăţenii sunt sfătuiţi să nu traverseze râurile prin vad şi să evite apropierea de maluri.De asemenea, se recomandă evitarea adăpostirii sau trecerii în apropierea copacilor, stâlpilor, panourilor publicitare, construcţiilor cu elemente de arhitectură fragile sau imobilelor aflate în construcţie. Activităţile în teren deschis sau la înălţime trebuie sistate temporar, iar contactul cu stâlpii sau firele electrice căzute la pământ trebuie evitat.