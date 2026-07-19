Incendiu violent la o fabrică de prelucrare a lemnului din Dârmoxa cu pagube importante. Pompierii militari au reușit să salveze o parte din materialul lemnos

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Un incendiu puternic a izbucnit sâmbătă seară, 18 iulie 2026, la o societate comercială cu profil de prelucrare a lemnului din localitatea Dârmoxa, orașul Broșteni. Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Suceava, locotenent colonel Alin Găleată, incendiul a fost semnalat la 112 în jurul orei 18:18, iar pompierii militari din Detașamentul Vatra Dornei au intervenit cu două autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD.
La sosirea echipajelor, flăcările cuprinseseră generalizat două hale de gater și depozitele de bușteni, cherestea și produse reziduale, pe o suprafață de aproximativ 160 de metri pătrați. Incendiul prezenta un pericol major de propagare la întreaga cantitate de material lemnos depozitată în zonă, situație agravată de anunțarea cu întârziere a evenimentului.
Au ars circa 15 metri cubi de bușteni, între 15 și 20 de metri cubi de cherestea, precum și o cantitate însemnată de resturi lemnoase. De asemenea, au fost afectate utilaje tehnologice importante: două banzicuri și un circular.
Potrivit sursei citate, flăcările au izbucnit cel mai probabil într-una dintre halele de gater, din cauza unui scurtcircuit electric provocat de un conductor defect.
Incendiul a fost lichidat în jurul orei 20:40, după aproximativ două ore și jumătate de intervenție susținută. Echipajele au reușit să salveze restul materialului lemnos depozitat în incinta operatorului economic, limitând astfel pagubele.
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