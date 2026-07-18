Dan Cușnir, viceprimarul PSD al Sucevei, apără performanța lui Vasile Rîmbu: „Suceava se face bine”

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Organizația județeană PSD Suceava a decis să prelungească cu 12 luni suspendarea din funcții și din calitatea de membru de partid a primarului Vasile Rîmbu, renunțând astfel la propunerea inițială de excludere. Decizia a fost salutată de viceprimarul Dan Ioan Cușnir, care a publicat vineri un mesaj consistent prin care își arată sprijinul față de colegul său de echipă.

Într-un discurs pe care spune că l-ar fi susținut în cazul în care s-ar fi propus excluderea, Dan Cușnir face un bilanț elogios al mandatului primarului Vasile Rîmbu, bazat pe experiența sa directă de la Primăria Suceava.

„Vă vorbesc astăzi nu ca politician, ci ca om care lucrează zi de zi, umăr la umăr, cu Vasile Rîmbu”, subliniază viceprimarul. El descrie situația dramatică din momentul preluării mandatului: „Orașul nostru era într-un noroi administrativ și financiar. Datoriile față de prestatori se ridicaseră la aproape 30 de milioane de euro. Antreprenorii fugeau de contractele cu Primăria”.

Astăzi, potrivit lui Dan Cușnir, situația s-a schimbat radical: „Suceava nu mai are nicio plată restantă. Zero. De la 30 de milioane de euro datorii la zero lei restanțe. Asta nu se întâmplă din vorbe, se întâmplă din muncă, din nopți nedormite, din decizii curajoase”.

Viceprimarul evidențiază și investițiile vizibile: zeci de străzi asfaltate, stații de autobuz reabilitate, șantiere deschise în multiple zone ale orașului, reamenajarea parcurilor, a sipetelor și a Curții Domnești, precum și crearea de noi locuri de joacă și spații de relaxare.

„Nu e un om perfect, nimeni nu e, dar e un om care a pus umărul și a scos Suceava din groapa în care era. Nu e un om care distruge – e un om care construiește, care repară, care readuce demnitate acestui oraș, stradă cu stradă, parc cu parc, șantier cu șantier”, afirmă Dan Cușnir.

El apreciază totodată poziția președintelui organizației județene PSD Suceava, Gheorghe Șoldan, care „a lăsat calea deschisă spre reconstrucție și dialog”.

La finalul mesajului, viceprimarul Dan Ioan Cușnir transmite un mesaj optimist: „Ma bucur ca nu a mai fost nevoie sa sustin acest discurs. Mergem inainte! Fix inainte! Pentru Suceava!”