Succes de excepție pentru Selena Robaniuc, Vanessa Tipa și Florin Elisei la prima ediție a Campionatului Național de Marș Semimaraton

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Deva a fost gazda unui eveniment important pentru atletismul românesc de marș, iar sportivii pregătiți de antrenorul Silviu Casandra de la CSU Suceava au strălucit pe podium. Selena Robaniuc și Vanessa Tipa au cucerit împreună trei medalii, confirmând valoarea școlii sucevene, în timp ce colegul lor Florin Elisei a dominat competiția la categoria sa.

Selena Robaniuc, sportivă cu dublă legitimare la CSU Suceava și CSS Gura Humorului, a fost protagonista zilei. Ea a devenit campioană națională U20 și a obținut medalia de bronz la categoria U23, încheind cursa cu un timp excelent de 2:02:38.92 ore. Performanța sa este cu atât mai valoroasă cu cât aceasta a fost prima ediție a Campionatului Național de Marș Semimaraton, rezultatele campionilor naționali fiind omologate automat ca recorduri naționale. Astfel, Selena Robaniuc a stabilit un nou record național U20.

O evoluție foarte bună a avut și Vanessa Tipa, care s-a clasat pe cea de-a treia treaptă a podiumului la categoria U20, cu timpul de 2:14:29.78 ore. Timpul realizat reprezintă totodată un nou record personal pentru sportiva suceveană.

La aceeași competiție s-a remarcat și Florin Elisei, sportiv legitimat la CSM Suceava și CSS Târgu Neamț, antrenat tot de Silviu Casandra. Florin a cucerit titlurile naționale atât la U20, cât și la U23, a contribuit decisiv la medalia de argint obținută de echipa de seniori și a stabilit două noi recorduri naționale la categoriile de vârstă U20 și U23.