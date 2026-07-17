Lecții de supraviețuire politică cu Vasile Rîmbu, de dr. Adrian Botezatu-politolog

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Primarul Vasile Rîmbu a fost suspendat pe 12 luni din toate funcțiile politice de către PSD. Pentru acest frumos cadou, Vasile Rîmbu ar trebui să facă o cinste consistentă: tocmai a fost decuplat de la partidul cu cel mai accelerat picaj electoral. O candidatură din partea unui PSD de 10% în 2028 nu l-ar fi avantajat deloc.

FOTO: AI

În materie de supraviețuire politică, Vasile Rîmbu poate fi considerat deja Centură Neagră 4 DANI: a fost super influent în mandatele lui Gavril Mârza, Cătălin Nechifor și Gheorghe Flutur; s-a reinventat ca manager la Spital; a supraviețuit miraculos unei campanii naționale de linșaj mediatic orchestrate de cele mai puternice instituții centrale; s-a folosit în campania pentru Primăria Suceava de fostul primar Ion Lungu și de rețeaua sa electorală și apoi i-a întors spatele; a reușit să îl convertească pe Dan Ioan Cușnir de la pesedism la rîmbism; s-a jucat public cu imaginea lui Alex Covașă; ca primar , a tăiat fondurile pentru biserici, dar recent IPS Calinic l-a premiat public….etc….. Aferim!

Este singura persoană posibilă, care ca primar, a putut lua decizia curajoasă, dar riscantă electoral, de a demola garajele și chioșcurile. În 2028, există o mare probabilitate , dacă păstrează ritmul reabilitărilor în cartiere, să fie aplaudat în picioare.

Până în prezent, lipsa de atașament emoțional este principalul atuu în politică al lui Vasile Rîmbu și este premiza supraviețuirii sale politice. Vasile Rîmbu nu elaborează strategii, dar are instincte puternice și o vastă experiență de viață.

La tura asta, PSD a fost fraierit ca la carte de un Profesor……

Dr. Adrian Botezatu-politolog