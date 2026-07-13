Prof. Dragoș Huțuleac: Greșeala pe care o fac unii părinți când aleg liceul copilului

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În fiecare vară văd aceeași scenă. Părinți cu broșura de admitere în mână, calculând medii, comparând clasamente și întrebând care este „cel mai bun liceu”. Lângă ei stau copiii. Cei care vor petrece următorii patru ani în școala aleasă. Și, de multe ori, sunt cei care vorbesc cel mai puțin…Iar de fiecare dată le spun același lucru: „întrebarea nu este care este cel mai bun liceu, ci care este liceul potrivit pentru copilul dumneavoastră?”

Am ajuns să măsurăm valoarea unei școli aproape exclusiv prin ultima medie de admitere, ca și cum aceasta ar garanta succesul fiecărui elev. În realitate, media spune foarte puține despre ceea ce se va întâmpla cu acel copil în următorii patru ani. Un liceu potrivit nu este neapărat cel în care se intră cel mai greu. Este liceul în care un elev are cele mai mari șanse să se dezvolte, unde profilul i se potrivește, unde merge cu plăcere, unde profesorii îl provoacă și îl susțin, iar colectivul îl ajută să crească.

De aceea, înainte de completarea fișei de admitere, îi încurajez pe părinți să lase câteva minute deoparte mediile și clasamentele, să-și privească propriul copil și să se întrebe: Cum învață cel mai bine? Ce îl pasionează? În ce mediu se simte bine? Are nevoie de competiție permanentă sau evoluează mai bine într-un colectiv echilibrat? Și poate cea mai importantă întrebare: este alegerea copilului sau este alegerea noastră, a părinților? Răspunsurile la aceste întrebări spun mai multe despre liceul potrivit decât orice statistică. Pentru că numai în locul potrivit, alături de oamenii potriviţi poţi evolua corespunzător.

Am văzut elevi care au intrat la licee foarte căutate și au terminat cei patru ani convinși că nu sunt suficient de buni. Dar am văzut și elevi care au ales un liceu considerat mai puțin prestigios, iar acolo au devenit lideri, au câștigat concursuri, au prins încredere în ei și și-au construit un viitor remarcabil. De aceea îi îndemn pe părinți să facă un lucru simplu: nu alegeți liceul la care copilul intră cu cea mai mare medie. Alegeți liceul de unde are cele mai mari șanse să iasă un om mai bun. Pentru că, peste ani, nimeni nu va întreba cu ce medie a fost admis la liceu. În schimb, vor observa ce fel de om a devenit.



Dragoș Huțuleac

Profesor de științe socio-umane Colegiul de Artă “Ciprian Porumbescu” Suceava.