Bacalaureat 2026 Suceava: Rata de promovabilitate a crescut la 77,8% după contestații. Patru absolvente au media 10

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Rezultatele finale la sesiunea iunie-iulie 2026 a examenului de Bacalaureat au fost afișate astăzi, 12 iulie. După soluționarea contestațiilor, rata de succes a crescut de la 75,9% la 77,8%, iar în județul Suceava s-au înregistrat performanțe notabile. Rata de promovare la nivel național este 76,9%.

Potrivit datelor Ministerului Educației, patru absolvenți suceveni au obținut media generală 10,00:

Doi candidați de la Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți

Doi candidați de la Colegiul Național „Mihai Eminescu” Suceava

Din totalul de 4.904 candidați înscriși în Suceava, 3.676 au promovat. Distribuția mediilor arată o concentrare bună în zonele superioare:

4 candidați cu media 10

384 candidați cu medii între 9,5-9,99

665 candidați cu medii între 9-9,49

588 candidați au obținut medii între 8,5-8,99

458 candidați au obținut medii între 8-8,49

455 candidați au obținut medii între 7,5-7,99

411 candidați au obținut medii între 7-7,49

386 candidați au obținut medii între 6,5-6,99

326 candidați au obținut medii între 6-6,49

A doua sesiune de Bacalaureat (toamna) va avea loc conform următorului calendar:

14-21 iulie 2026: Înscrieri

3-7 august 2026: Probe de competențe (oral și digital)

10-13 august 2026: Probe scrise

24 august 2026: Afișarea rezultatelor finale