Bacalaureat 2026 Suceava: Rata de promovabilitate a crescut la 77,8% după contestații. Patru absolvente au media 10

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Rezultatele finale la sesiunea iunie-iulie 2026 a examenului de Bacalaureat au fost afișate astăzi, 12 iulie. După soluționarea contestațiilor, rata de succes a crescut de la 75,9% la 77,8%, iar în județul Suceava s-au înregistrat performanțe notabile. Rata de promovare la nivel național este 76,9%.
Potrivit datelor Ministerului Educației, patru absolvenți suceveni au obținut media generală 10,00:
- Doi candidați de la Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți
- Doi candidați de la Colegiul Național „Mihai Eminescu” Suceava
Din totalul de 4.904 candidați înscriși în Suceava, 3.676 au promovat. Distribuția mediilor arată o concentrare bună în zonele superioare:
- 4 candidați cu media 10
- 384 candidați cu medii între 9,5-9,99
- 665 candidați cu medii între 9-9,49
- 588 candidați au obținut medii între 8,5-8,99
- 458 candidați au obținut medii între 8-8,49
- 455 candidați au obținut medii între 7,5-7,99
- 411 candidați au obținut medii între 7-7,49
- 386 candidați au obținut medii între 6,5-6,99
- 326 candidați au obținut medii între 6-6,49
A doua sesiune de Bacalaureat (toamna) va avea loc conform următorului calendar:
- 14-21 iulie 2026: Înscrieri
- 3-7 august 2026: Probe de competențe (oral și digital)
- 10-13 august 2026: Probe scrise
- 24 august 2026: Afișarea rezultatelor finale
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