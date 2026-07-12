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Bacalaureat 2026: Încă două medii de 10 în județul Suceava după contestații. Șefele de promoție de la colegiile „Eudoxiu Hurmuzachi” și „Mihai Eminescu” au obținut note maxime  


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După soluționarea contestațiilor, rezultatele finale la sesiunea iunie-iulie 2026 a examenului de Bacalaureat arată o performanță bună pentru elevii suceveni. Potrivit rezultatelor publicate de Ministerul Educației, patru absolvenți de la Colegiile Naționale „Eudoxiu Hurmuzachi” și „Mihai Eminescu” au obținut note maxime.

Astfel, două absolvente ale Colegiului „Eudoxiu Hurmuzachi” din Rădăuți, Elena Ioana Ilaș și Elisabeta Filimon, șefa de promoție care a terminat liceul cu 10, din aceeași clasă, au obținut media 10 la Bacalaureat. Elisabeta Filimon a contestat nota 9,65 la Limba română și a fost notată cu 10, având media generală 10.

Alți doi candidați de la Colegiul Național „Mihai Eminescu” din Suceava au obținut media 10, fiind vorba de Larisa Ioana Popescu, notată cu 10 la afișarea rezultatelor inițiale și Teodora Brumă care a obținut media 10 după ce a contestat nota inițială la Limba română de 9,95.

Teodora Brumă, a fost șefa promoției 2026 a Colegiului Național „Mihai Eminescu” din Suceava cu media generală 10, la secția Matematică-Informatică.

Potrivit directorului Colegiului Național „Mihai Eminescu” din Suceava, prof. Silvia Nuțu, Teodora Brumă a absolvit gimnaziul la aceeași unitate școlară și a obținut în anul 2022 media 10 la Evaluarea Națională.

„Teodora Brumă este deja admisă la Universitatea Politehnică din București”, a precizat Nuțu.


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