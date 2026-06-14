PNL: De la prin noi înșine, din nou în luptă cu sine însuși, de la „echipa câștigătoare” la noua criză provocată de nominalizarea lui Adrian Veștea

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Nominalizarea lui Adrian Veștea, vicepreședinte PNL și președinte al CJ Brașov, pentru funcția de prim-ministru de către președintele Nicușor Dan, fără să existe o consultare cu conducerea partidului, este ultimul episod dintr-o serie care începe să semene mai mult cu un serial de instabilitate cronică decât cu o evoluție politică matură.

Reacțiile au fost imediate și dure. Președintele PNL, Ilie Bolojan, a calificat gestul drept „un act ostil” și „o evidentă încercare de rupere a PNL”. Prim-vicepreședintele Ciprian Ciucu a vorbit despre „complot”, „trădare” și „ingerință”, iar alte voci importante din partid au acuzat lipsa de loialitate și încălcarea principiilor colaborării interne. Pe de altă parte, unii liberali văd în Veștea un profil competent, cu experiență administrativă solidă și orientare pro-occidentală clară. PSD a semnalat rapid disponibilitatea de a susține o astfel de variantă.

Această situație readuce în memorie scandalul „echipei câștigătoare” din 2021. Atunci, o combinație de forțe interne și externe l-a înlocuit pe Ludovic Orban cu Florin Cîțu la conducerea partidului. Cîțu a câștigat congresul, a devenit premier, dar după doar un an a fost debarcat la rândul său printr-un concurs de forțe similare, lăsând PNL într-o criză profundă de încredere și identitate. Istoria pare să se repete: lupte de fracțiuni, ambiții personale, influențe din exterior și decizii luate fără consens real erodează constant unitatea liberalilor.

Ce vedem acum este un PNL fracturat, în care nominalizarea unui vicepreședinte fără acordul conducerii declanșează discuții despre posibila excludere din partid și amenințări cu ruperea formațiunii. Este un semn clar de slăbiciune instituțională. Un partid care se pretinde principala forță de centru-dreapta a României ar trebui să aibă mecanisme interne clare de decizie, nu să lase președintele țării să impună premieri din proprie inițiativă, creând astfel premisele unor noi scindări.

Problema de fond este mai profundă: lipsa unei culturi a dialogului și a disciplinei de partid. Fiecare „victorie” internă (fie că a fost Cîțu contra Orban, fie alte confruntări ulterioare) a lăsat răni deschise și resentimente care ies acum la suprafață. În loc să consolideze un proiect politic coerent, PNL pare prins într-un ciclu al epurărilor și al luptelor pentru putere care îl slăbește constant în fața electoratului și a adversarilor politici.

Nominalizarea lui Adrian Veștea a devenit un nou factor de diviziune.

Liberalii suceveni, prin vocea președintelui organizației județene Angelica Fădor, au ales, ce puțin oficial, să se alinieze în spatele lui Ilie Bolojan.

În comunicatul oficial al PNL Suceava, vina este aruncată doar asupra lui Nicușor Dan pentru că l-a nominalizat pe Adrian Veștea fără să se consulte real cu partidul și nu și asupra lui Veștea care a acceptat nominalizarea fără să anunțe partidul, ceea ce lasă o poartă destul de largă organizației PNL Suceava să se răsucească dacă Adrian Veștea va obține votul Parlamentului.

Istoria recentă a PNL ne-a arătat că „echipele câștigătoare” de moment se transformă adesea în înfrângeri strategice pe termen lung. Rămâne de văzut dacă liberalii au învățat ceva din lecțiile dureroase ale ultimilor ani sau dacă vor continua să repete aceleași greșeli. Deocamdată, pare că partidul care avea sloganul „Prin noi înșine” se pare că luptă mai mult cu sine însuși decât cu adversarii politici.