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Locul II pentru SAJ Suceava la concursul Deltamed dedicat sistemului Corpuls CPR


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Echipa Serviciului de Ambulanță Județean Suceava a obținut Premiul II la concursul organizat de Deltamed, dedicat utilizării sistemului Corpuls CPR. Performanța reflectă profesionalismul, implicarea și pregătirea continuă a personalului SAJ Suceava.

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Concursul a pus accent pe modul de utilizare a sistemului Corpuls CPR, un echipament important în medicina de urgență. Rezultatul obținut de echipa suceveană demonstrează excelența construită prin muncă, pasiune și spirit de echipă, pe care colegii de la SAJ o dovedesc zilnic în teren.

Reprezentanții Serviciului de Ambulanță Județean Suceava au transmis felicitări tuturor participanților și mulțumiri pentru modul exemplar în care au reprezentat instituția. Mesajul oficial al SAJ Suceava subliniază angajamentul permanent: „Totdeauna, tuturor, gata pentru ajutor”.

Această clasare pe locul al doilea vine ca o recunoaștere a pregătirii continue a echipajelor de ambulanță din județ și a atenției acordate tehnologiilor moderne folosite în intervențiile de urgență


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