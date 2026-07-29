Bărbat de 51 de ani din Fălticeni, reținut pentru 24 de ore. A fost prins la volan cu 1,17 mg/l alcool în aerul expirat

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Polițiștii din Fălticeni au dispus, la data de 28 iulie 2026, reținerea pentru 24 de ore a unui bărbat de 51 de ani din municipiu, cercetat pentru conducere sub influența alcoolului. Acțiunea penală a fost pusă în mișcare în aceeași zi, iar bărbatul a fost încarcerat în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Suceava.

Fapta s-a produs în 25 iulie 2026. În jurul orei 15:14, pe strada Maior Ioan din Fălticeni, polițiștii au identificat un autoturism marca Mercedes-Benz. La volan se afla bărbatul de 51 de ani, care a declarat că a condus mașina personală.

Testarea cu aparatul etilometru a indicat o valoare de 1,17 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost condus la Spitalul Municipal Fălticeni, unde i-au fost prelevate două probe biologice de sânge pentru stabilirea alcoolemiei. Cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe