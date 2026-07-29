Accident de muncă la Primăria Verești. Un angajat a fost lovit în cap de un oblon și transportat la spital

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Un incident de muncă s-a produs marți, 28 iulie 2026, în jurul orei 15:00, în curtea Primăriei Verești. Un angajat al instituției, care ocupă funcția de conducător al autospecialei SVSU, a fost accidentat în timp ce lucra, împreună cu alți colegi, la întreținerea parcului auto.

Potrivit verificărilor, în timp ce se suda un oblon la un autocamion, acesta a căzut accidental peste capul angajatului. Bărbatul și-a pierdut pe moment cunoștința, iar colegii aflați de față au apelat numărul 112.

La fața locului a intervenit un echipaj SAJ. Până la sosirea ambulanței, angajatul și-a revenit, fiind conștient și colaborant.

I s-a stabilit diagnosticul preliminar de traumatism cranian și a fost transportat la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava, pentru investigații suplimentare.

În cauză a fost întocmit dosar de cercetare penală pentru infracțiunile de vătămare corporală din culpă, neluarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă și nerespectarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă. Cauza urmează să fie soluționată de lucrătorii Postului de Poliție Verești.