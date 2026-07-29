Bărbat din Bilca, reținut pentru 24 de ore în arest. A condus beat, cu fiul minor în mașină



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Polițiștii din Vicovu de Sus au dispus reținerea pentru 24 de ore a unui bărbat de 50 de ani din comuna Bilca, cercetat pentru conducere sub influența alcoolului.

Fapta a avut loc în seara de 17 iulie 2026. În jurul orei 23:33, un echipaj de poliție aflat în control pe strada Calea Cernăuți din Vicovu de Sus a oprit un autoturism marca Volkswagen Passat care se deplasa spre comuna Bilca. La volan se afla bărbatul de 50 de ani, iar pe locul din dreapta față se afla fiul său minor.

Șoferul emana halenă alcoolică. Testarea cu aparatul etilometru a indicat 1,02 mg/l alcool pur în aerul expirat. La Spitalul Municipal Rădăuți i-au fost recoltate două probe biologice de sânge. Prima, recoltată la ora 00:28, a arătat o concentrație de 2,08 g/l alcool pur în sânge, iar a doua, de la ora 01:28, a indicat 1,83 g/l.

Bărbatul a declarat că a consumat 2–3 beri și 300–400 ml de vin în jurul orei 19:00 și că se îndrepta spre domiciliu. Acesta deține permis de conducere valabil, însă i s-a adus la cunoștință că nu mai are dreptul de a conduce pe drumurile publice.

În cauză se efectuează cercetări pentru infracțiunea de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului, faptă prevăzută de articolul 336 alineatul (1) din Codul Penal.