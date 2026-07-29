Viceprimarul Dan Ioan Cușnir: Construim un oraș pentru oameni, nu pentru mașini. Trotuare și spații verzi eliberate de platforme ilegale construite în epoca “Dezvoltării de la fiecare scară de bloc”

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Viceprimarul Sucevei, Dan Ioan Cușnir, a transmis un mesaj pe pagina sa de socializare în care atrage atenția asupra unei probleme vechi a municipiului: diferența dintre documentele de pe hârtie și realitatea de pe teren. El subliniază că, deși pe hârtie existau strategii de dezvoltare, protecție a mediului și spații verzi, în practică trotuarele și zonele verzi au fost ocupate de mașini și platforme ilegale.

„Locul mașinilor este în parcări, nu pe trotuare sau pe spațiile verzi. Construim un oraș pentru oameni, nu pentru mașini. Asta înseamnă regenerare urbană în cea mai clară și simplă abordare”, a scris viceprimarul.

Potrivit acestuia, administrația locală eliberează spațiile verzi și trotuarele de sute de platforme ilegale construite în perioada „dezvoltării de la fiecare scară de bloc”. În 2026, au fost redate pietonilor kilometri întregi de trotuare, iar sute de mașini au fost scoase de pe spațiile verzi și mutate în parcări.

Acțiunile din acest an vizează străzile Prieteniei, Aurora, Bujorilor, Tineretului, Iacob Zadik, Grigore Antipa, Calea Burdujeni, Jupiter, Lalelelor, Octav Băncilă, Ion Neculce, Vișinilor și Narciselor. În 2025, intervenții similare au avut loc pe străzile Păcii 2, 3, 4 și 5, Stejarului, Theodor Neculuță, Oituz, Mărășești, 6 Noiembrie, Leca Morariu, Ștefan Tomșa, Ștefan Drăcinschi și Maria Voichița.

Pentru 2027, viceprimarul anunță că urmează cartierele Obcini și Cuza Vodă 1. „Ceea ce s-a făcut în 2025 este o realitate. Ceea ce se face în 2026 este o certitudine. Ceea ce se va face în 2027 este o promisiune”, a concluzionat Dan Ioan Cușnir.