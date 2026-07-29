Greva din Sănătate continuă la Suceava și miercuri. Sanitas: „Suntem mai hotărâți, mai uniți!”

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Greva generală din sistemul de sănătate continuă și miercuri, 29 iulie 2026, în peste 500 de spitale din țară, inclusiv în județul Suceava. Marți nu s-a ajuns la nicio soluție, iar sindicaliștii anunță că protestul va merge mai departe până când revendicările lor vor fi îndeplinite.

După discuțiile de marți de la Ministerul Sănătății și după declarațiile premierului Ilie Bolojan, care a susținut că greva s-a bazat pe minciună și dezinformare, reprezentanții Federației Sanitas rămân fermi. Liderul organizației a evocat inclusiv posibilitatea organizării unui miting de protest împreună cu alte confederații sindicale.

Greva a început marți, 28 iulie, după ce negocierile de luni de la Palatul Cotroceni nu i-au convins pe sindicaliști să renunțe la acțiune. Situația nu s-a deblocat nici după întâlnirea de marți de la Ministerul Sănătății, legată de proiectul legii salarizării.

Federația Sanitas a transmis un mesaj scurt și ferm: „A doua zi de grevă, toți colegii din țară suntem mai hotărâți, mai uniți! Pentru că revendicările noastre sunt juste și vocea noastră trebuie să se facă auzită!”