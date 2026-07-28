FOTO//Un an de la potopul de la Broșteni. Gheorghe Șoldan: Am demonstrat că împreună putem forma cel mai puternic baraj în fața oricărei nenorociri

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Acum un an, pe 28 iulie 2025, Broșteniul se afla în mijlocul unor scene apocaliptice. În doar câteva ore, ploile torențiale au făcut ca râul Neagra să ajungă la un debit istoric de 280 de metri cubi pe secundă, de peste 70 de ori mai mare decât debitul său mediu. Viitura a luat oamenilor tot: persoane dragi, case, anexe, magazine, mașini și drumuri.

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a transmis un mesaj la un an de la tragedie, amintind că a intervenit încă din primele ore alături de prefectul de atunci, Traian Andronachi, și a fost prezent aproape zilnic la Broșteni săptămâni la rând. „Am spus atunci că vom reconstrui tot ce au distrus apele”, a subliniat el.

La câteva săptămâni de la potop, nu mai era niciun drum închis, rețelele de apă și electricitate erau refăcute, iar circulația fusese restabilită pe toate drumurile județene afectate. Consiliul Județean a alocat peste 20 de milioane de lei pentru refacerea zonei și sprijinirea comunităților lovite.

Pe DJ 177A, între Stulpicani, Ostra și Broșteni, drumul a fost curățat de aluviuni, iar porțiunile distruse au fost refăcute, inclusiv fundația și asfaltul. Pe DJ 174 și DJ 174E, între Neagra și Dârmoxa, au fost înlăturate aluviunile și resturile aduse de viitură, drumul a fost refăcut de la bază pe mai mulți kilometri, iar în locurile unde podurile au fost distruse au fost amenajate treceri provizorii.

Broșteniul a devenit, în scurt timp, un uriaș șantier al solidarității. Mii de oameni au venit să ajute, să curețe și să reconstruiască. Consilii județene, comunități locale, primari, asociații, ONG-uri, culte religioase, firme și oameni simpli și-au unit forțele. „Am simțit că nu suntem singuri”, le-au spus mulți locuitori președintelui CJ.

La un an distanță, zona Neagra, cea mai puternic afectată, este de nerecunoscut. Au rămas puține urme care să amintească de potopul în timpul căruia elicopterele SMURD salvau oameni din mijlocul puhoaielor. Multe case sunt reconstruite, altele sunt încă în lucru, drumurile sunt deschise, iar viața comunității a revenit la normal.

În paralel cu intervențiile de urgență, au fost pregătite documentațiile pentru reconstrucția definitivă a drumurilor DJ 174 și DJ 174E, din fonduri europene nerambursabile: 26 de kilometri de drum, 99 de podețe și șase poduri. Administrația Bazinală de Apă Siret a curățat și reconfigurat albia râului Neagra, iar investițiile pentru refacerea apărărilor de mal continuă.

„Inundațiile de la Broșteni vor rămâne în memoria noastră ca o tragedie, dar și ca una dintre cele mai puternice lecții de solidaritate. Am demonstrat că, dincolo de avere, credință, organizație, partid sau județ, împreună putem forma cel mai puternic baraj în fața oricărei nenorociri”, a transmis Gheorghe Șoldan.

Președintele Consiliului Județean a mulțumit, în numele sucevenilor și al comunităților afectate, tuturor celor care au salvat vieți, au curățat noroiul, au adus apă, hrană și materiale de construcție, au reconstruit case sau au arătat, pur și simplu, că le pasă.