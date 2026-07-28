Deputatul AUR de Suceava Petru Gabriel Negrea cere clarificări de la APIA privind Programul „Lapte și Corn” și soarta producătorilor locali

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Deputatul AUR de Suceava, Petru Gabriel Negrea, a solicitat oficial clarificări directorului general al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) cu privire la finanțarea și implementarea Programului pentru Școli al României („Lapte și Corn”) în județul Suceava.

Demersul vine după sesizările primite de la producătorii de lapte din județ, care acuză că, începând cu 15 august 2026, procesatorii din zonă nu vor mai cumpăra laptele de la micii și mijlociii fermieri. Situația ar putea afecta aproximativ 1.000 de producători locali.

În adresa transmisă către APIA, deputatul cere informații precise despre: cine a fost furnizorul produselor lactate în cadrul programului în județul Suceava pentru anul școlar 2025–2026 și anul calendaristic 2025; ce cantitate din laptele procesat provine de la producătorii suceveni; și care este prețul de achiziție al laptelui și produselor lactate distribuite în școlile din județ.

Deputatul subliniază că aceste date sunt necesare pentru a verifica în ce măsură programul sprijină fermierii români și dacă producția locală are prioritate la achiziții.

„Este esențial ca fondurile publice destinate Programului pentru Școli să contribuie și la susținerea producătorilor români, în special a fermierilor locali care se confruntă cu dificultăți majore în valorificarea producției de lapte”, a transmis Petru Gabriel Negrea